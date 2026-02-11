我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鐵近年運量跟營收。（圖／鐵道局提供）

▲鐵道局規劃組組長謝金玫。（圖／記者李青縈攝）

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦批評專業被遺忘，台鐵產業工會也擔憂推動北宜高鐵形同放棄台鐵改善經營。鐵道局局長楊正君以高鐵通車元年的台鐵營運數據為例，台鐵運量跟營收皆成長，鐵道運輸具有相輔相成特性，台鐵並沒有因為高鐵通車後運量就被拖累或是放棄。楊正君說，高鐵延伸宜蘭案主要外界疑慮分成兩個部分，一個是程序性，一個是衝擊台鐵經營。程序性的部分，如應該要達成的公告、意見回覆、環境部審查程序等，環境部跟交通部是不同單位，如果交通部沒有按部就班是沒有辦法通過審查。鐵道局也不是第一次做環評，過去相關建設計畫都是一致作法跟標準。另一部分，外界擔心宜蘭高鐵營運會衝擊台鐵。楊正君表示，高鐵通車時外界也有類似意見，但以民國96年高鐵通車來看，台鐵當時的平均日運量為46萬人次，現在已經成長到65、66萬人次。軌道運輸沒有辦法做到「Door to Door」，不是從家裡停車場出發，因此需要路網整合來達成，因此高鐵跟台鐵說是相輔相成；高鐵通車後台鐵的運量營收都還是成長，並沒有被拖累或是放棄。另，受到總預算持續在立法院卡關，楊正君說，短期還可以支撐，若持續未通過恐怕會影響鐵道建設，目前多項工程將進入施工高峰期，預估4至6月時無法如期把款項給廠商。此外，鐵道局推動場站開發案，規劃組組長謝金玫表示，高鐵台南站三井Outlet第二期、高鐵台中站商業區（F PLAZA)，預計分別在第1、2季開幕；高鐵嘉義站產業專用區第一期亦已於第1季開工，未來將引進逾200間店鋪，並規劃親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，使高鐵場站成為帶動區域發展的經濟引擎。鐵道局下高鐵台南產專區目前仍在招商中，預計5月結標，土地面積約9.89公頃，開發經營年限為50年加上優先續約20年，預估民間投資金額72億元。目前預估潛在投資業者仍以壽險業者為主，搭配國科會規劃，此區域預計朝向AI發展，鄰近區域已經有AMD等科技大廠進駐，看好未來發展。