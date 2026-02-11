我是廣告 請繼續往下閱讀

▲EXO子團體CBX與合作十多年的老東家SM娛樂槓上。（圖／INB100官方IG）

EXO子團CBX（成員：Chen、伯賢、Xiumin）與經紀公司SM娛樂鬧翻，雙方因為合約糾紛鬧不攏，官司糾紛已經持續2年多，今（11）日韓媒報導SM娛樂向法院聲請對三名成員名下資產進行假扣押，請求金額高達26億韓元（約台幣5630萬），其中也包括Xiumin才剛買、今年1月才過戶完的房子，雙方關係可說已全面決裂。SM娛樂於2月9日、10日向法院提出假扣押聲請，要求凍結三人名下不動產或債權，目的是為防止他們脫產，其中伯賢名下位於京畿道的公寓，被聲請假扣押16億韓元；Xiumin則是位於首爾龍山區漢南洞，今年1月才過戶的公寓被要求扣押，請求金額為7億韓元；至於Chen，則是他所居住、約3億元的全租房遭聲請扣押，總金額共26億韓元。此次SM會採取法律行動，是因為他們和CBX於2023年6月達成協議，內容為三人須向SM支付個人活動營收的10%。然而在2024年，CBX指控SM本來承諾要幫忙爭取音源手續費率，但SM未能履行該承諾，因此拒絕支付10%的營收抽成；對此，SM娛樂堅稱10%抽成是雙方明確合意的條款，與音源流通手續費並無直接連動，依法應當履行。因為CBX不支付所談好的金額，因此SM娛樂向法院提起專屬合約履行訴訟，而CBX則反控SM高層涉嫌詐欺，不過，相關指控皆因證據不足獲不起訴處分，因此本次SM聲請假扣押，被外界解讀為保全未來判決結果，防止成員出現「脫產」情形，以確保本該收到的10%權利金債權。