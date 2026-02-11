Google Maps 地圖功能已經成為現代人出門找餐廳、旅遊時不可或缺的工具，而這項服務又將迎來新進化！近期有科技媒體發現，Google Maps 即將推出全新功能「Ask Maps」，讓 Gemini 化身私人導遊，直接幫忙安排最適合自己的行程，完整運作邏輯也曝光了！

Google Maps 又有新功能！讓 Gemini 化身最強導遊

Google 近年積極將 Gemini 整合至各項服務，其中也包含 Google Maps。外媒《Android Authority》在 Google Maps v26.07.01 版本的 APK 檔案中發現相關程式碼，顯示 Google Maps 即將開放大眾測試一項名為「Ask Maps」的新功能，允許用戶將想法直接轉換為實際旅程。

▲外媒《Android Authority》在 Google Maps v26.07.01 版本的 APK 檔案中發現相關程式碼， Google Maps 即將推出「Ask Maps」的新功能。（圖／翻攝Android Authority）
根據科技媒體《Android Authority》曝光的使用截圖，未來 Google Maps 主地圖畫面將出現一個名為「Ask Maps」的全新快捷按鈕。點擊該按鈕後，系統將彈出一個類似 Gemini 的對話視窗。

與 Google Maps 現有僅能詢問地點詳細資訊的功能不同，結合 Gemini 的「Ask Maps」更像是一位全知全能的私人導遊，會主動提供創意建議，引導用戶透過對話，將模糊的想法轉化為具體的行程規劃，協助安排出更符合需求的最佳路線。

▲Google Maps 地圖功能可以找餐廳、景點，未來還將導入Gemini，讓AI擔任導遊幫忙安排行程。（示意圖／Pexels）
Ask Maps何時能用？Google推功能慣例曝光

至於這項全新的 Ask Maps 何時能正式使用？依照 Google 過往推出新功能的慣例，通常會先開放給少部分用戶或開發者測試，經過一段時間驗證後，才會逐步擴大適用範圍。以去年 AI 搜尋模式為例，也是先在美國上線，過了數週後台灣用戶才陸續能使用，因此 Google Maps 的 Ask Maps 功能，推測會是在美國上線之後，再過一段時間台灣用戶才能實際體驗到。

資料來源：Android Authority

