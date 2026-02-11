Google Maps 地圖功能已經成為現代人出門找餐廳、旅遊時不可或缺的工具，而這項服務又將迎來新進化！近期有科技媒體發現，Google Maps 即將推出全新功能「Ask Maps」，讓 Gemini 化身私人導遊，直接幫忙安排最適合自己的行程，完整運作邏輯也曝光了！
Google Maps 又有新功能！讓 Gemini 化身最強導遊
Google 近年積極將 Gemini 整合至各項服務，其中也包含 Google Maps。外媒《Android Authority》在 Google Maps v26.07.01 版本的 APK 檔案中發現相關程式碼，顯示 Google Maps 即將開放大眾測試一項名為「Ask Maps」的新功能，允許用戶將想法直接轉換為實際旅程。
根據科技媒體《Android Authority》曝光的使用截圖，未來 Google Maps 主地圖畫面將出現一個名為「Ask Maps」的全新快捷按鈕。點擊該按鈕後，系統將彈出一個類似 Gemini 的對話視窗。
與 Google Maps 現有僅能詢問地點詳細資訊的功能不同，結合 Gemini 的「Ask Maps」更像是一位全知全能的私人導遊，會主動提供創意建議，引導用戶透過對話，將模糊的想法轉化為具體的行程規劃，協助安排出更符合需求的最佳路線。
Ask Maps何時能用？Google推功能慣例曝光
至於這項全新的 Ask Maps 何時能正式使用？依照 Google 過往推出新功能的慣例，通常會先開放給少部分用戶或開發者測試，經過一段時間驗證後，才會逐步擴大適用範圍。以去年 AI 搜尋模式為例，也是先在美國上線，過了數週後台灣用戶才陸續能使用，因此 Google Maps 的 Ask Maps 功能，推測會是在美國上線之後，再過一段時間台灣用戶才能實際體驗到。
資料來源：Android Authority
