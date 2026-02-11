我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎金馬年到來，銀行營業日也剩下最後2天，由於今（115）年農曆春節假期長達9天，財金公司特別提醒民眾，過年期間使用ATM的5大注意事項，除避開尖峰時段使用ATM提領現金，也要先了解往來金融機構提款與轉帳金額的限制，保留交易明細最安心，並善用緊急聯絡電話，慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日（2月13日）、小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）的上午11時至下午1時及下午4時至晚上7時這2個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。由於這次春節連續9天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。使用ATM倘發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。若無法獲得協助，亦可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線 （02）2630-5151。近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，財金公司提醒，請不要依照他人指示操作ATM；於轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，以避免存款帳戶遭歹徒利用；如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。