AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）正式落腳台北！台北市政府與輝達於今（11）日中午完成北士科 T17、18 基地簽約儀式。除了日前談定的 122 億元權利金，輝達預計投入超過 400 億元打造總部，最快於今年 6、7 月開工。台北市長蔣萬安強調，「台北就是輝達的家」，未來將創造超過 1 萬個工作機會，不僅是蓋辦公室，更象徵台北科技走廊最後一塊拼圖完成。
網友熱議：華碩、和碩人才保衛戰開打
輝達北士科總部簽約消息一出，網路論壇 PTT 瞬間炸鍋。大批網友看好區域房市，直呼：「北投士林要噴了！」、「基期低就選劍潭，又近市區」。更有不少鄉民點名鄰近的系統廠將面臨人才流失危機，戲稱：「華碩、和碩、英業達瑟瑟發抖」、「聽說華碩已經確定要加薪了，不然人隨便都被挖走」，甚至有網友笑稱：「營造廠就算虧錢也要搶這個案子，廣告效應太高了。」
房市效應：單價天花板衝上 150 萬
輝達進駐無疑為房市注入強心針。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，北士科房價在輝達消息曝光後受到極大鼓舞，住宅新案天花板從 120 多萬元一口氣拉高至 150 萬元；商辦價格也從 6 字頭成長至 8 字頭，甚至有業者喊出百萬遠景。陳定中指出，北士科東側的「軟橋段」因鄰近捷運紅線與成熟商圈，發展速度將快於西側的「洲美段」。
專家點名：「復興崗」成科技新貴反捲首選
隨著輝達總部簽約定案，龐大的就業人口將帶動居住需求。鄉林集團董事長賴正鎰指出，若輝達爭取鄰近洲美國小預定地作為第二總部成真，他認為，5 年內至少湧入 2 萬名高新科技人才。這批「黃仁勳概念股」員工不同於傳統買家，更重視生活品質。
賴正鎰分析，目前士林新案站穩 120 萬，不少工程師已將目光轉向捷運紅線上的復興崗房市。該區往南 3 站即達輝達總部，往北 1 站即是關渡園區，位於科技中軸線且擁有關渡平原景觀，單價約 80 至 100 萬元，成為科技人追求「下班即慢活」、不想陷入內湖式塞車的高 CP 值首選。
不過，專家也提醒，北士科聯外交通高度仰賴橋樑，目前洲美高架、文昌橋等在尖峰時刻車流已相當可觀。未來數萬名科技新貴進駐後，如何強化大眾運輸以避免重演內科塞車惡夢，將是市府的重要課題。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
