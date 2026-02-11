加拿大卑詩省小鎮10日發生大規模校園槍擊案，一名女槍手闖入當地中學掃射後自盡，包含槍手在內10人死亡、逾25人受傷，這也是加拿大自1989年以來最嚴重的槍擊案。
綜合路透社、衛報報導，加拿大卑詩省北部小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）10日發生槍擊案，警方在當地時間下午1時20分接獲報案，趕抵現場後在校內發現6具遺體，1名傷者送醫途中不治身亡；警方另在社區一處民宅中發現另外2具遺體；槍手被發現時已經自殺身亡。多達25人受傷，在當地醫療中心接受傷勢評估，另有2名傷者傷勢嚴重，緊急空運至大型醫院搶救。
警方發布的緊急警報描述，嫌犯被描述為一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性，現已確認槍手身分，但基於隱私考量及調查需要，並未公開更多細節，並不認為有其他嫌犯。
加拿大皇家騎警（RCMP）北區指揮官弗洛伊德（Ken Floyd）表示，「現場狀況非常慘烈，傷亡情況嚴重」，其餘約100名師生已安全撤離校園，「我們正追查所有線索，試圖釐清槍手與受害者之間的關聯。我想我們很難找出『為什麼』，但還是會盡最大努力了解事發經過。」
加拿大總理卡尼（Mark Carney）對槍擊案表示極為震驚，「我與所有加拿大人一同哀悼那些生命被永遠改變的人們，也感謝冒著生命危險保護同胞的第一線救援人員」。卡尼原定前往德國慕尼黑參加安全會議，但已緊急取消行程。
卑詩省省長艾比（David Eby）也說這是難以想像的悲劇，將在未來數年持續影響社區，這種消息讓你更想緊擁自己的孩子，呼籲民眾用愛包圍這些家庭，不只是今晚，還有明天以及未來。
坦布勒嶺是位於卑詩省北部洛磯山脈山麓的偏遠小鎮，距離溫哥華1155公里，人口僅2400人。坦布勒嶺中學共有160名學生，涵蓋7至12年級，年齡大致在12至18歲。校方表示本週剩餘時間將停課，並將為有需要的學生提供心理輔導服務。
這起槍擊案的槍手是一名女性，這在北美的槍擊案中相當不尋常。加拿大實施嚴格槍枝管制，限制持有手槍及突擊型武器，這也是加拿大自1989年以來，最嚴重的校園槍擊案之一。
2020年4月，51歲男子身穿警服、駕駛假警車在新斯科舍省展開13小時瘋狂槍擊，造成22人死亡，最終警方在距離首次犯案地點90公里外的加油站將其擊斃。1989年12月，加拿大發生極其嚴重的校園槍擊案，槍手在魁北克省蒙特利爾市的理工學院槍殺了 14 名女學生，並造成 13 名女學生受傷，隨後自殺身亡。
