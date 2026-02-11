我是廣告 請繼續往下閱讀

立委高金素梅涉案引發社會高度關注，經過長達18小時的馬拉松式偵訊，高金因身體不適，北檢於今（11日）晨裁定「請回」，但同步實施限制出境、出海，擇期再訊問。對此，作家趙曉慧分析，這絕非案件的終點，檢調埋下「三層裂解」精彩伏筆，讓子彈再飛一會兒，接下來才是「隔山打牛」好戲的開端。趙曉慧今日在臉書發文指出，大家聽到「請回」別著急，因為好戲才剛要開始，「請回」的意思就是「證據我拿到了，你現在可以走了，但你逃不掉」；至於北檢限制高金素梅出境、出海，擇期再訊問，趙曉慧分析，重點在高金被限制出境出海「不能逃亡」，在法律上，這意味著檢調認為案情已經達到「犯罪嫌疑重大」的門檻。不過，趙曉慧認為，高金「身體不適」這個突發因素，不是演戲，很少人能撐得住這種馬拉松式偵訊。北檢為了符合人權程序，暫時對高金中止偵訊，但「擇期再訊問」這是一顆定時炸彈，檢調隨時可以等她身體好了再次傳喚。這是北檢對「程序正義」的堅持，讓國民黨完全沒有操作「司法迫害」的空間。「如果你認為高金與國民黨可以『鬆一口氣好過年』，那就大錯特錯了，接下來才是他們挫著等、惶惶不可終日的開始。」趙曉慧強調，重點在於北檢已經搜索過高金的住宅與國會辦公室，拿到不少證物，包括手機、帳冊，已經啟動深度的「數位鑑識」，會查出什麼東西呢？不用她說，大家都能秒懂。趙曉慧直言，即使高金現在立刻刪除所有聯絡人、清空對話紀錄，也已經太遲了，檢調的技術可以還原數月甚至數年前的「數位遺骸」。檢調極大機率已向法院聲請「通訊監察書」，這意味著高金所有的手機通話、簡訊，甚至連加密軟體，如Signal或Telegram的元數據，像是通訊對象、時間等，都可能在國安單位的監控下。趙曉慧續指，雖然高金離開北檢，但住所周邊極可能有調查局人員進行24小時的「動態跟監」，她與任何人的私下接觸，都可能被拍下來成為「串證」的證據。趙曉慧提到，藍白聯手表決，過年前後立法院沒有休會的空窗期，這意味著高金可以躲在國會的「保護傘」之下，也就是檢方要聲押高金，必須經由立法院院會投票決定是否許可。看似高金暫時可以躲在國會保護傘之下，成為檢調最難啃的骨頭，但是「躲在保護傘之下，不等於拿到免死金牌」，這才是最精采的伏筆。「高金回家後，跟她有資金往來的人士會更焦慮。」趙曉慧表示，因為他們不知道高金在裡面到底說了什麼，也不知道檢調扣押的證物裡有什麼，這會讓他們之間產生劇烈的猜忌，這等於是第一層裂解；再者，檢調可以從掌握的證據裡，先聲押高金的辦公室主任或相關資金往來的企業主，讓這些人開始「轉污點證人」，這是第二層裂解。接著，趙曉慧指出，第三層裂解，高金現在估計也不敢嘗試聯繫北京，因為這在檢調眼中就是「現行串證」，這會直接給予檢察官向法院聲請的理由。另一方面，對北京而言，高金現在被檢調監聽，北京為了保護其他的「暗樁」，此時極大機率主動切斷與她的所有聯繫，避免整個滲透網絡被一鍋端。趙曉慧直言，檢調製造出這三大層裂解擺在高金眼前，她會感受到前所未有的孤立，這是她笑傲七連霸立委以來最寒冷的一個冬天。在檢調偵查辦案期間，國民黨與民眾黨一定按耐不住，忙著控訴賴清德政治追殺，這等於是一次「不打自招」的大現形，看看哪些人「此地無銀三百兩」。趙曉慧續指，再者，國民黨要不要為了保高金一人而埋葬2026縣市長選舉呢？現在基層與中南部選區都很焦慮，接下來只會一一跟韓國瑜、鄭麗文切割以自保，國民黨再次被裂解。 檢調敢偵辦一個國會議員，況且又是高金這樣問政剽悍的七連霸立委，如果沒有掌握確切的證據，不敢下這麼大的一步險棋。「國民黨越為高金護航，民調會掉得越快，萎縮到只剩下基本盤，可能連基本盤都沒有了。」趙曉慧指出，眼前這一盤棋局，精彩之處就在於「不戰而屈人之兵」，不急著在第一夜就關上牢門，而是留下一道縫隙，讓猜忌、切割與恐懼在國民黨內部滋長。最後，趙曉慧也強調，當國民黨還在為要不要保高金而吵得不可開交時，民意已經完成一次大洗牌。 高金在寒風中等待的下一次傳喚，不只是她個人政治生命的倒數計時，更是舔共叛國通敵者在2026戰場上集體潰敗的序曲，「不用急，讓子彈再飛一會兒」。