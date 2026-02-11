我是廣告 請繼續往下閱讀

▲草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」趕在農曆過年前開幕。（圖／南投縣政府提供，2026.02.11）

▲江啟臣暫時拋開黨內初選的紛擾，跑到南投與縣長許淑華同框。（圖／江啟臣服務處提供，2026.02.11）

立法院副院長江啟臣今天拋開台中市長選舉的紛擾，出席南投縣九九峰氦氣球樂園啟用典禮，由美女縣長許淑華陪他搭乘氦氣球升空到168公尺，江啟臣大喊「好幸福、好浪漫」！許淑華強調中彰投本是一家人，未來若江啟臣有機會入主台中市政府，希望能與南投縣政府更密切合作。中彰投3縣市目前皆為國民黨執政，下屆縣市長選舉，台中、彰化都陷入姐弟之爭，南投縣則由許淑華尋求連任。江啟臣今（11）日應邀赴南投縣，與縣長許淑華、立委馬文君和游顥同場，一起為草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」開幕剪綵。江啟臣致詞時強調中投一家親，並提出「台中是門戶、南投是明珠」的觀光戰略概念，期盼透過「中進中出」的旅遊模式，遊客在台中享受住宿、購物的都會便利，也可以透過便捷交通到南投進行深度觀光旅遊，強強聯手讓中部地區觀光起飛。許淑華隨後邀請江啟臣體驗氦氣球升空，園區特別安排升空168公尺，象徵搭乘者「步步高升、一路發」。江啟臣分享搭乘的感想，連說「很幸福、很漂亮、很美麗、很浪漫，有馬年馬上幸福的感覺」。許淑華不忘把彰化拉進來，強調「中彰投是一家人」，不管是交通或旅遊都要有更好的結合。她指出台中無論是人口成長、經濟成長都往上飆升，未來若江啟臣有機會入主中市府，相信會與南投縣政府有更密切的合作。