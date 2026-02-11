我是廣告 請繼續往下閱讀

元大金（2885）今（11）日公告1月自結獲利，單月稅後淨利64.43億元、每股稅後盈餘（EPS）0.48元，其中，證券、投信獲利同創近10年單月新高。元大金今日公布單月稅後淨利64.43億元，EPS為0.48元，寫下史上同期最高，主要有三大因素。一是台股市場熱絡，1月日均量放大至9,799億元，創歷年新高，帶動證券經紀手收，旗下元大證券ZLRRL.稅後淨利為36.75億元 去年同期只有12.8億元，年增187%。銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手續費收入，元月稅後淨利為14.17億元，亦比去年9.3億元來得高。元大人壽自2026年度起適用新會計準則，由於歷年來以銷售保障型與長年期保單為主，CSM（邊際合約利潤，亦謂有賺錢的保單）累積效果佳；加上去年起熱銷之投資型保單，今年起改依會計IFRS15規定，重新衡量服務期間之成本與收益後，1月產生較高利益；綜上，公司整體保險業務收益表現良好，故元月獲利9.55億元，較去年元月的0.19億元，亦有可觀的成長。元大金11日股價、市值同創新高，元大金收盤價44.75元，上漲0.40元0.90%，盤中最高一度來到45.20元；元大金市值也來到5,965.69億元，雙雙創下歷史新高。金控集團1月表現亮眼，繼玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）之後，元大金成為第四家元月改寫同期新高的金控集團。