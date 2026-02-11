我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣區觀光協會聯合會今(11)日舉辦新、卸任總會長交接典禮，由台中市觀光旅遊局長陳美秀監交。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.11)

▲第九屆總會長林務局長卸下重任，獲頒超大「功在觀光」匾額。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.11)

台灣區觀光協會聯合會今(11)日舉辦新、卸任總會長交接典禮，由台中市觀光旅遊局長陳美秀監交，全台12縣市旅館公會、觀光協會數百業者共襄盛舉。新接任第十屆總會長林吉財致詞表示，台灣觀光應從策略與品質著手提升競爭力，打造像日本一樣，讓觀光客願意一來再來。台灣區觀光協會聯合會今日舉辦第九屆、第十屆總會長交接典禮，由苗栗水樣月明度假文旅董事長林吉財接任，副總會長分別是吳俊泰、黃碩基、林美慧、陳宏杰、江德利與林秉宏六人，還有36位理事及13位監事，秘書長由鄭育麟擔綱。前台南市長、商業發展研究院長許添財等上百賓客與會，黃世志電視木偶劇團演出霹靂布袋戲祝賀，場面熱鬧又歡樂。第九屆總會長林務局長卸下重任，獲頒超大「功在觀光」匾額。他表示，任內正值觀光產業面臨艱辛挑戰，他始終堅信「觀光不能停，信心不能倒」，要讓世界親眼看見、親身感受台灣的美。因此，致力促成媒體、網紅與影視團隊走進台灣，親身體驗並分享台灣的真實故事。新任總會長林吉財表示，近年來政府為刺激觀光產業發展，頻繁推出補助方案，無論是鼓勵國人旅遊，還是吸引國外遊客，都依靠現金補助作為手段。然而，這種做法是治標不治本，補助短期內確實能帶動人潮，一旦補助結束，人數就會明顯往下降，反而使問題惡化。此外，補助吸引來的旅客多為低消費能力族群，對觀光產業的長期經濟貢獻有限。用錢「買客人」方式，看似簡單有效，卻無法解決根本問題。相較之下，像日本政府的補助策略，更具啟示性：他們多將資金投入包機、交通或基礎設施補助，而非直接給旅客現金，既提升運輸便利，也間接擴大旅遊消費效果，產生更長遠而正向影響。林吉財表示，觀光產業發展的關鍵，在於「資源整合與產業串聯」。面對後疫情時代的挑戰與契機之際，台灣擁有眾多優質觀光業者，但缺乏產業鏈的有效串聯，導致資源無法形成規模效應。因此，聯合會未來的核心發展方向，將是搭建觀光產業鏈串聯平台，促進區域間的資源交流與行銷合作，讓各地觀光協會不再是單點作戰，而是共同推動「一加一大於二」的觀光聯盟，從策略與品質根本提升國際競爭力，打造像日本一樣，讓觀光客願意一來再來。