全國上千家特定工廠在爭取合法化的過程中，因法規認定歧異面臨卡關危機。立法委員楊瓊瓔今(11)日邀集經濟部、農業部及台中市政府等單位召開跨部會協調會，針對「農產業群聚地區」工廠出入口設置爭議尋求解方。會中達成重大突破，經濟部產發署承諾，將於2月底前發布函釋統一標準，基於安全考量，工廠出入口範圍依建築法規進行「適當鋪築」不視為違反隔離綠帶規定。此舉將為全台1,097家面臨相同困境的特定工廠解套。本次爭議源於台中市后里區鼎力興金屬工業等4家業者陳情。業者指出，雖然廠區已取得特定工廠登記並提出用地變更計畫，但因廠址位於「農產業群聚地區」，依《特定目的事業用地審查辦法》規定需設置「隔離綠帶」；然而《建築技術規則》卻要求出入口車道需有「適當鋪築」。兩項法規一項要求種樹（綠帶）、一項要求鋪路（水泥/柏油），造成地方政府審查陷入兩難，進度全面停擺。中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福在會中強調，全台共有1,097家特定工廠位於農產業群聚地區，其中787家已送件申請。若無明確函釋，各縣市標準不一，恐引發連鎖停擺效應。對此，楊瓊瓔在聽取中央與地方意見後，於會中強勢提片兩項結論，確立通案原則：位於農產業群聚地區之特定工廠，其出入口通行範圍若依建築法規設置並有適當鋪築，係基於消防與交通安全需求，未違反用地辦法立法意旨，應採通案處理，不受「限以隔離綠帶規劃」之限制。明確圖面標示：申請人須於用地計畫中明確標示出入口位置與寬度，兼顧農地管理與公共安全，供地方政府審查依循。經濟部產業發展署當場承諾，將依據會議結論，於2月底前正式函釋全國各縣市政府，統一解釋原則。農業部農村發展及水土保持署亦表示，只要排水與水保措施符合規範，綠帶或鋪面設施在水保法令上並無牴觸。楊瓊瓔強調，合法化是企業永續發展的關鍵，解釋令必須具體明確，地方政府才能敢於審查。陳情廠商與聯合會對此結果表示感謝，認為這是在守護農業環境與產業升級間取得的雙贏平衡，讓企業能安心拚經濟。