去年（2025年）12月16日上午，台南市安平區一名鹽酥鴨業者、48歲鄭姓男子酒駕高速追撞，正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，台南地檢署今日偵查終結，認為鄭男行為惡劣，依酒駕致死罪嫌提起公訴，案件移審法院後，法官考量鄭男涉犯情節重大，且審理過程中仍有逃亡之虞，最終裁定目前在押的鄭男繼續羈押。回顧整起事件，2025年12月16日上午8點多，一名48歲鄭姓鹹酥鴨老闆，從天黑喝酒喝到天亮，而他更不顧友人勸阻執意要酒駕回家，就在行駛不到一分鐘、短短400公尺後，他就高速追撞停在路旁清運的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場被夾擊身亡。警方到場發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，警詢後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊後向台南地院聲請羈押，法官也於當晚火速裁准，台南地檢署今天依酒駕致死罪起訴鄭男。台南地院指出，鄭男涉犯《刑法》不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，犯罪嫌疑重大，所犯為有期徒刑3年以上、10年以下之罪，且可能面臨被害人家屬的求償，有事實足認為有逃亡之虞，符合《刑事訴訟法》的羈押原因。台南地院表示，鄭男所為嚴重影響社會秩序，權衡司法權有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告的人身自由及防禦權受限制程度，認本件無從以具保等方式替代羈押，有羈押必要，應予羈押。