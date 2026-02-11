我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接長達9天春節連假，在銀行沒開的情況下，民眾資金調度只能依靠ATM，不少人也擔心會不會領不到錢。中央銀行今（11）日公布相關因應措施，已督促金融機構留存充足跨行清算資金，以春節大量跨行交易需求，去年約留存5123億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳等交易金額2775億元、筆數2115萬筆，今年預計留存金額與去年相當。央行今年因應春節ATM跨行提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施如下：1、為利ATM跨行提款、轉帳交易24小時順暢運作，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金為因應春節期間大量的跨行交易需求，每年金融機構均於春節假期前1日留存充足跨行清算資金，以支應春節連假期間跨行提款、轉帳交易24小時運作所需。去年約留存5123億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳等交易金額2775億元、筆數2115萬筆，今年預計留存金額與去年相當。財金公司已於今年1月函請各金融機構，加強監控跨行清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用本行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護其金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務之需求，並落實資訊安全防護措施。二、央行已洽請8家金融機構提供新鈔兌換服務，並鼓勵民眾以手機門號跨行轉帳發放數位紅包央行也已洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構選定455個據點，自2月9日至2月13日辦理新鈔兌換作業。另為推廣行動支付，央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。