▲j-hope曾經退出BTS，最後是所有成員哄著回來的。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

韓國天團BTS（防彈少年團）中的舞蹈擔當j-hope（本名：鄭號錫）今（18）日32歲了！他因為超人的舞蹈實力被ARMY封為「舞王」，不僅如此他從練習生時期就開始創作，因此是團內的版權富翁之一，看似光彩奪目的j-hope其實私下對自己要求超級高，甚至在出道前因為不滿意自己的表現決定退出BTS，就連忙內柾國哭著求他別走，都無法動搖他的決心。提到BTS的舞蹈實力擔當，j-hope（鄭號錫）絕對是粉絲與成員心中公認的第一人選，他以穩定、精準的舞蹈實力著稱，更在團隊中扮演著「舞蹈隊長」的重要角色，私下嚴格程度甚至讓成員笑稱「最怕被 j-hope 盯上」，因為在每一次排練中，j-hope總會細心檢視成員的動作細節，從節拍、角度到整體隊形毫不馬虎，還會主動與舞蹈老師討論編舞，只為讓BTS呈現最完美的舞台效果，因此他也被成員認為是BTS的「地下隊長」。然而，舞台上自信耀眼的j-hope，出道前其實曾歷經低潮，他原本以vocal定位接受訓練，後來才轉為rapper，必須付出加倍努力重新練習，但因為對自己要求太高，導致挫敗感非常重，甚至一度決定離開團隊，就算忙內柾國還哭著挽留他，也沒有成功留下j-hope，所幸在成員們不斷呼喚他「BTS不能沒有j-hope」，他最終決定回到團隊，並且順利以BTS成員出道，成為了家喻戶曉的大明星。2月18日出生的名人可不止j-hope，許多韓國偶像也都是同一天出生的壽星：東方神起沈昌珉、SEVENTEEN的李碩珉和崔瀚率、TREASURE忙內蘇庭煥；演員朴信惠、姜素拉、朴成勳等人都是今日壽星，大家一起來祝他們生日快樂吧！