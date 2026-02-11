全智賢最愛BHC炸雞（bhc CHICKEN）在台灣開幕信義二店，因韓劇《來自星星的你》女神愛吃的「星星炸雞」掀起全亞洲雞啤狂潮，繼台北大巨蛋後，開創全新「社交型炸雞餐廳」進駐ATT 4 Fun，推出大推炸雞聚餐盤、玉米起司辛奇煎餅、紅王醬芝士辛奇拌飯等26款全新韓食菜色，本文整理聚餐分享盤買一送一、免費拍貼等開幕優惠一次掌握。
亮點一、BHC信義ATT店限定「炸雞聚餐盤」！3種神級口味一次解鎖
有別於大巨蛋店只吃得到翅腿與去骨腿塊的組合，BHC信義ATT店進駐台北信義區Z世代聚集享樂K-POP日常，鎖定多人聚餐甚至夜聚需求，推出大份量「BHC炸雞聚餐盤」，四大特色一次看：
◾️自由雙拼再升級：可從復古、火辣復古、星星、洋釀、醬王、金王等經典口味中，自由任選3款神級口味搭配，比傳統的「半半炸雞」能品嚐到更多層次的風味 。
◾️嚴選在地食材：BHC炸雞研發出沾起司粉的星星炸雞為招牌，因因韓劇《來自星星的你》全亞洲爆紅。在台堅持使用新鮮冷藏雞肉，並升級大棒腿、小棒腿、去骨腿塊與二節翅部位，搭配與韓國同款、可降低油耗味的頂級葵花籽油進行兩段式油炸，確保麵衣酥脆、冷掉也不軟爛。
◾️豐富配料：聚餐拼盤內還貼心搭配了「星星雞皮」與「星星炸年糕」等經典點心。
◾️韓食愛好者首選：同步推出「韓食炸雞聚餐盤」，將韓式辣炒年糕與脆口炸雞完美混搭，一次滿足喜愛濃稠甜辣風味的饕客。
BHC信義ATT店並規劃可快速點餐的多人套餐選擇，主打的「4人歡聚派對餐」，集結復古＋火辣復古去骨腿塊炸雞，搭配辣炒年糕的韓食炸雞聚餐盤、雪花莓果沙拉、玉米起司辛奇煎餅、紅王醬芝士辛奇拌飯與飲品4杯，一次吃到BHC人氣招牌菜與新菜。
亮點二、26款新菜登場！浮誇紅王醬芝士辛奇拌飯、鹽奶酪巧克怪必吃
BHC炸雞信義ATT店首度引進多倫多、加州、香港等地的人氣料理，在台灣新推26款韓食小吃與特色餐點。值得一提的是，標榜「味道專家」的BHC炸雞，每道菜皆附有特製醬汁，光是不重複的醬汁就有約14種之多。
◾️紅王醬芝士辛奇拌飯：桌邊淋上芝士醬的「紅王醬芝士辛奇拌飯」，吃得到帶辣度的火雞醬和洋釀醬所調製的紅王醬，香辣濃郁，還滿足相機先食的衝擊場面。
◾️玉米起司辛奇煎餅：以辣美乃滋醬、莫札瑞拉起司煎製，獨特煎餅口感搭配玉米Q軟香甜。
◾️粉紅醬炒拉麵年糕：韓式辣醬調和奶油的粉紅辣醬，比起韓式辣醬的滋味更香辣，搭配炒拉麵、年糕滿足嗜辣控。
◾️鹽奶酪巧克怪：療癒甜點除了微辣優格醬的「雪花莓果沙拉」，推薦必吃「鹽奶酪巧克怪」，可愛古怪又好吃。
◾️雞啤風潮特色調飲：BHC炸雞信義ATT店引進香港分店爆紅的「乳酸燒啤」、「草莓醉情」，及無酒精的「桃桃威士忌」、「青檸莫西多」等特色調飲，打造完美的信義區夜聚體驗。
亮點三、聚餐分享盤買一送一！免費拍貼 5大BHC信義ATT店開幕優惠
BHC信義ATT店開幕優惠一次整理：
◾️2月10日至2月12日，開幕首三日買一送一！會員享BHC聚餐分享盤系列買就送「韓食炸雞聚餐盤」兌換券乙張，再加碼甜點「鹽奶酪巧克怪」。
◾️2月10日至2月15日，每日消費滿999元的前20組客人，贈送價值2080元Olive Young「ilso全明星保養品組」。
◾️2月10日至2月15日，每桌消費不限金額「免費贈送拍貼機體驗」乙次，5人以上訂位可體驗2次。
◾️2月13日至2月26日，會員消費滿1999元，免費送「韓食炸雞聚餐盤」禮物券。
亮點四、應援世界棒球經典賽！專屬席次開放訂位
現在亮相的BHC信義ATT店，是世界棒球經典賽期間的全新應援新場域，賽事期間將有專屬席次，即日起開放訂位。
BHC炸雞 信義ATT店 餐廳資訊
地址：台北市信義區松壽路12號2樓
時間：週日至四11:00-22:00／週五、六與例假日前夕11:00-23:00
電話：02-2720-0036
備註：每位低消350元。限時90分鐘。另加10% 服務費。
另外，肯德基迎接農曆新年，即日起推出春節限定開運「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」,以象徵聚財納福的金磚造型提盒打造「行走的財庫」，裝有8塊富貴金沙起司脆雞＋8塊上校雞塊＋中香酥脆薯＋2份鱈魚圈圈＋2塊黃金超蝦塊＋聚寶盒＋原味蛋撻-超極酥禮盒＋2個開運金沙沾醬，限量開賣7折優惠價888元，隨套餐加贈限量炸雞造型開運金棒棒春聯。
資料來源：BHC炸雞、肯德基
