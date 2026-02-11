過年不想出門的好夥伴！foodpanda宣布2026農曆新年推出「天天搶紅包」活動，連續 5 天搶最高享 1 折 優惠碼，此外，今（11）日起至月底還有2月優惠碼，pandapro 會員更享 85 折。《NOWNEWS》在本篇彙整春節外送優惠碼懶人包，也記得設好鬧鐘設好準時開搶紅包優惠碼！
📍本文重點摘要
◼︎foodpanda春節連假1折優惠碼
◼︎foodpanda二月9折優惠碼
◼︎其他優惠碼方案
◼︎外送員春節紅包獎金方案
◼︎春節期間外送常見問題
foodpanda春節連假「天天搶紅包」1折優惠碼活動
1. 除夕當天 (2/16)
搶券時間： 除夕當天上午11:00準時開搶。
優惠碼： 馬上五吉
優惠內容： 指定餐廳外送或外帶自取，滿額享 1 折 優惠（最高折抵 $150）。
備註： 數量有限，兌完為止。
2. 初一至初四 (2/17 - 2/20)
搶券時間： 每日上午 11:00 起。
優惠碼： 當日11點於 App 內公布。
優惠內容： 指定餐廳外送或外帶自取，滿額享 1 折 優惠（最高折抵 $150）。
限制： 每人每日限用 1 次，限當日有效。
foodpanda二月9折優惠碼
通用優惠碼：馬上叫外送
一般用戶： 滿 $299 享 9 折 (最高折 $30)。
pandapro 會員： 滿 $299 享 85 折 (最高折 $45)。
使用期間： 2026/2/11 ~ 2/28。
限制： 每帳號限用 1 次。
其他優惠碼一次看：麥當勞 7 折、連鎖名店最高 68 折！
除了上述優惠碼之外，foodpanda上的頂呱呱、漢堡王、珍煮丹等名店也有推出8折至85折不等優惠價，搭配2月馬上叫外送優惠碼最高可享68 折優惠，麥當勞還有薯來堡 7 折獨家優惠碼可用！
麥當勞獨家薯來堡 7 折
優惠碼：馬上叫薯來堡
適用專區： 麥當勞「金迎招財薯來堡」指定專區。
優惠內容： 滿 $320 享 7 折 優惠。
使用期間：即日起至2月22日。
限制： 每人限用 2 次。
外送員春節紅包獎金方案
1. 馬年限定加碼任務： 2 月 16 日(除夕)至 2 月 22日(初六) 期間，天天皆有新春加碼任務，完成任務解鎖，最高再多賺萬元獎勵。
2. 除夕雙倍小費任務：在 2 月 16 日(除夕) 00:00 – 23:59 期間，消費者給小費抽萬元現金，foodpanda 加碼同等小費金額，小費直接翻倍回饋外送夥伴。
3. 消費者好評過年特別任務：在 2 月 16 日(除夕)至 2 月 22日(初六) 期間，完成消費者好評指定任務，抽最高 8,888 元的發財金。
4. 點數挑戰賽迎財神任務：在 2 月 1 日至 3 月 31 日 期間，跑 66 單，抽最高 66,000 元的現金紅包。
資料來源：foodpanda
