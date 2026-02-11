我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「龍王蟹后春宴」將文化意象融入年節宴席之中。（圖／青青食尚花園會館提供）

農曆春節期間多元活動不間斷，除了動態演出，文化展演也吸引大量民眾到訪。青青食尚花園會館搶佔人氣國寶「翠玉白菜」春節展出，以及士林官邸春節花卉展與鬱金香展免費開放的高人氣，順勢推出新春限定《龍王蟹后春宴》，11道精緻料理加上春節限定優惠，成為不少家庭年節聚餐選擇。青青食尚花園會館占地約7,000坪，園區擁有大片自然綠地與落羽松林道，與士林官邸花卉展及鬱金香展的熱鬧花海形成不同節奏，成為走春行程中兼具景觀與聚餐機能的停留點。青青食尚花園會館表示，今年新春宴席由國家認證金帽獎主廚操刀設計，以故宮「翠玉白菜」層層堆疊的工藝概念為靈感，轉化為料理刀工與擺盤層次，將文化意象融入年節宴席之中。「龍王蟹后春宴」菜色包含「龍王蟹后干貝沙拉」、「鮑魚北菇佛跳牆」、「龍蝦白雪鍋」等海味主軸料理，結合龍蝦、鮑魚、干貝等年節象徵食材，呈現團圓與豐盛意涵。整套宴席共11道料理，平均每人消費約2,000元內，鎖定家庭聚餐與企業春酒市場。新春期間加入官方LINE會員最高可折抵2,000元。青青食尚花園會館指出，新春期間透過會員優惠機制提供彈性折抵，希望在文化賞展與花卉走春熱潮下，延伸一站式用餐體驗。