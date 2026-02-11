我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部昨（10）日與車輛公會及國內汽車業者開會，討論美國進口車關稅從17.5%調降後對於產業衝擊。經濟部長龔明鑫今（11）日受訪表示，美國車將關稅進口產值會下降約1.94%、約影響40億元。他也強調，美系車因為驗證問題，比率本來就少，最可能是美國製造品牌，如美製賓士來台，便會與來自歐洲製的賓士，反倒不會跟國產車接競爭。龔明鑫說明，既有影響初估用模型評估，美國車降關稅影響產值約1.94%，金額約40億元，因此經濟部才會先準備30億來因應這樣的挑戰，後續再看怎麼調整。他也提到，目前來講，進口車跟國產車比率上，國產車約51%略高一點，約21萬輛，等到美國車開放以後，還是要看實際狀況。他補充，外界都認為國產車沒有出口能力，但這並不見得，像是國瑞汽車就是幫日系品牌「豐田汽車」（TOYOTA）生產，國產車比率就超過一半，國瑞過去也有出口實績，如去中東國家，未來也會有相關計畫。另外像是新興電動車、商用車也有很大機會，「我們除了我們國內的市場，我們要兼顧之外，當然如果有機會，我們會支持廠商走出去。」對於美系車在台比率，龔明鑫解釋，因為驗車限制問題，在台比重很少很少；未來若對美降稅後，美系車確實可能在台市佔率提升。但他解釋，關稅是針對「美國製汽車」，所以可能是掛TOYOTA、賓士的品牌。他認為，這些美製車來台取代未必是國產車，也可能是日本車，或是歐洲車。他舉例，比如說美國製造賓士進來台灣，不是取代國產車，而是歐洲進來的賓士，所以短期之內衝擊比較小，尤其一開始近來都會是高價車，跟平價國產車客群就有所區別。先前龔明鑫透露，汽車業者表明若美國進口車調降關稅，售價最多只能減價1成。龔明鑫解釋，現行汽車進口關稅17.5%稅率，這是針對到岸價格直接課稅，但是市售價格還得要再加上貨物稅、營業稅等，雖然這1成降價沒有完全反應降幅，但也已經逼近。