財政部今（11）日公布今（115）年1月全國稅收實徵2644億元，創下歷年同月新高，年增450億元，年成長20.5%，主要因農曆春節落點不同及股市交易熱絡影響，其中象徵股市動能的證交稅更首度突破400億元大關，實徵439億元，年增1.7倍，也連續6個月正成長，亦創下歷年單月新高。至於房市3稅土地增值稅、契稅及個人房地合一稅，與去年同期相較多呈現正成長，但與上月相比，僅土增稅有成長。財政部說明，1月土增稅有67億元，年增5億元，年成長8.4%，為連10個月雙位負成長後，首次轉正，也較上月成長12.8%，主因農曆春節落點不同，工作天數較多所致。1月契稅15億元，年增5億元，年成長45.1%，也是連10個月負成長後首次轉正，主要也是春節落點不同，比較基期較低；個人房地合一稅有20億元，年減0.2億元，年減1%，也連續10個月負成長，但減幅明顯收斂。另外，今年1月稅收創歷年單月新高的有證交稅及印花稅，而創下歷年同月新高的則有總稅收、綜所稅、遺產稅、贈與稅、證交所、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅。在證交稅部分，1月上市上櫃股票平均每日成交值為9107億元，去年同月僅4076億元，而且去年農曆春節主要落在1月，因此，今年1月交易日數相對增加6天，也使得證交稅實徵淨額首次突破400億元，年增274億元，年成長1.7倍之多。