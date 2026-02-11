我是廣告 請繼續往下閱讀

全球投資機構富蘭克林坦伯頓與全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），今（11）日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫，符合資格的客戶可使用透過富蘭克林坦伯頓的Benji技術平台，所發行的代幣化貨幣市場基金，作為在幣安交易時的場外抵押品，進一步提升數位市場的安全性與資本效率。目前該計畫已正式上線。此計畫改善了機構交易者長期以來的一項核心痛點：使其能在不需將資產存放於交易所的情況下，於數位市場中使用受監管、可產生收益的傳統貨幣市場基金資產。透過該機制，Benji平台所發行基金份額的價值將映射至幣安的交易環境中，而實際的代幣化資產則安全地存放於受監管的場外託管環境中。此項設計可有效降低對手方風險，使機構參與者在不犧牲託管、流動性與監管保障的前提下，同時賺取收益並支援其交易活動。富蘭克林坦伯頓數位資產部門負責人Roger Bayston表示，自2025年與幣安建立合作關係以來，「我們一直致力於讓數位金融真正能為機構提供服務，這項場外抵押品計畫正是具體體現，讓客戶能在受監管託管環境中靈活運用資產，同時以全新方式安全地創造收益。這正是Benji平台設計的初衷，而與幣安這樣的夥伴合作，讓我們得以將其規模化實現。」幣安VIP與機構業務負責人陳潔指出，與富蘭克林坦伯頓合作，將代幣化實體資產應用於場外抵押品結算，是幣安推動數位資產與傳統金融融合使命中的自然下一步。以創新方式將傳統金融工具應用於鏈上，不僅為投資者開創新的機會，也展現區塊鏈技術如何提升市場效率。參與該計畫的資產將持續存放於受監管的場外託管環境中，並以代幣化貨幣市場基金份額作為在幣安交易的抵押品。託管與結算基礎設施由幣安機構級加密原生託管夥伴Ceffu提供支援。此次機構級場外抵押品計畫的推出，進一步擴展了富蘭克林坦伯頓與幣安各自在場外計畫合作夥伴網絡，也是雙方於2025年9月宣布策略性合作以來的又一項重大成果。幣安強調，在幣安上提供更多代幣化實體資產，符合了機構市場對於穩定、可產生收益，並可支援24/7全天候結算的抵押資產日益增長的需求，為投資者帶來更大的選擇空間，並進一步提升其在全球最大合規數位資產交易平台上的交易體驗。