宣昶有表示汪小菲（左）和老婆馬筱梅（右）都是很好的人，推薦夫妻倆來選「鑽石夫妻」，讓兩岸火氣消一些。

這次的活動周遊也參與其中，她表示這次的選美跟一般的不一樣，「我們是用愛心、用健康去做，為社會服務的那種選美」。

由周遊主導的「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」活動，今（11）日宣布旗下三大國際選美賽事平台Miss Global、Mrs Global、Mr Diamond Taiwan正式啟動，與汪小菲有私交的總裁宣昶有受訪時提到，「汪小菲一定會贊助我」，並透露要幫汪小菲夫妻報名「鑽石夫妻」選拔。而先前汪小菲遭控試圖抹黑S家，引來外界反感，對此宣昶有則緩頰「他是好人」，且對家庭很負責，親自發聲力挺。宣昶有與李進良、汪小菲有著好交情，他受訪時透露因為今年中國大陸的市場大洗牌，會和汪小菲一起涉略健康產業。而宣昶有也說，汪小菲也說外界因為大S的事情對汪小菲有很多誤解，但他和老婆馬筱梅都是很好的人，推薦夫妻倆來選「鑽石夫妻」，讓兩岸火氣消一些。被問到是否擔心因汪小菲的爭議事件模糊焦點？宣昶有直說：「不會啊！我爭議更多。」表示自己比較「認人」，人對了什麼都對了，不介意外界怎麼說。另外，提到汪小菲私下為人，宣昶有誇讚：「小菲是北方性格，但他對於家庭是很負責任的。」這次的活動周遊也參與其中，她表示這次的選美跟一般的不一樣，「我們是用愛心、用健康去做，為社會服務的那種選美」。宣昶有則補充這次辦比賽不是為了賺錢，若是靠贊助也可能會有比賽不公的問題，爆料「我們開始辦的時候，有人跑來找我們說，捐多少錢可以給他們內定」，讓宣昶有嘆如果答應，那我們何必要來做這件事？