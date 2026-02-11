我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗率自民黨及執政聯盟，在眾議院大選獲得壓倒性勝利，儘管美國總統川普在選前選後都展現出大力支持高市早苗的態度，不過有日媒報導指出，川普背後對日本赴美投資進展緩慢「勃然大怒」。為此，日本經濟產業大臣赤澤亮正已於11日啟程訪美，與美國商務部長盧特尼克進行最後協商。根據日本經濟新聞報導，在川普於眾議院大選表態支持高市早苗的前一天，日方就接獲美國政府高層警告，指川普對於日本對美國5500億美元的投資計劃進度落後，感到相當不滿。美國與日本在去年7月達成協定，作為關稅下調的交換。美國原先期望2025年底前確定第一號投資案，但截至目前僅在討論包括天然氣火力發電、人工鑽石製造以及港口整備的3個候選項目，尚無任何正式確定案。對此，川普認為「日本故意推遲談判」。此外，由於美國聯邦最高法院對川普關稅審理被推遲，川普政府甚至懷疑日本可能藉由美國聯邦最高法院對關稅政策判決的結果而拖延執行投資承諾，若判決結果對川普政府不利，對美投資計畫可重新評估。共同社、TBS NEWS等日媒11日報導指出，赤澤亮正為了協商日美關稅談判中所達成、對美投資的第一號投資案，已經啟程前往美國華府，預計於當地時間12日與盧特尼克舉行會談。赤澤亮正表示：「我希望與對口的盧特尼克面對面會談，針對日美已簽署備忘錄的戰略投資倡議項目，在具體案件的組成上進行深入討論。」