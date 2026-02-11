我是廣告 請繼續往下閱讀

全球最具代表性帆布鞋品牌Converse，近期遭遇公司創立以來最大危機，營收年減30%，創下15年來新低。美媒彭博曝光一封內部信，Converse執行長預告將裁撤職務，且要求員工在組織改組前採取居家辦公，彭博點出Converse營收銳減的兩大關鍵。根據彭博報導，Nike旗下子公司品牌Converse經營困難，即將進行裁員和重組，員工已被指示居家辦公。由Converse執行長凱恩（Aaron Cain）發出的內部信提到，這次調整包含部分員工的新職位及團隊。他在內部備忘錄中表示，「Converse不得不做出艱難的決定，其中包括『與朋友和同事告別』」，更早的信件中還顯示「多位Converse高階主管即將離職」，但未說明將裁撤多少職位，Nike也未對此發表評論。在Nike執行長希爾（Elliott Hill）領導下，Converse目前面臨經營困境。希爾於2024年接任，希望重振這家運動服飾品牌業務。然而，。最新一季營收暴跌30%。Converse的營收來到15年來的低點，，在當地門市來客數低迷的情況下，銷售已連續七季下滑。希爾已協助重整Nike北美市場與跑步業務，但相關改革尚未帶動市占率成長。在截至上週五的過去12個月內，Nike股價下跌7%，週一盤中一度下跌2.2%。