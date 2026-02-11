中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（12）日清晨仍受東北季風影響，西半部、宜蘭低溫12至16度，局部跌破10度，白天起氣溫回升轉多雲到晴。小年夜（2月15日）前明顯回暖，南部高溫上看30度，但日夜溫差大。除夕起（2月16日）新一波東北季風與鋒面報到，北台灣、東半部降雨增多，年假期間早晚偏冷。
明天天氣回暖 東北季風減弱放晴
鄭傑仁指出，明天清晨仍受東北季風影響，西半部、宜蘭低溫只有12至16度，花東17度，竹苗、南投、嘉義、台南要注意10度以下氣溫。明天白天東北季風減弱，北台灣、宜花高溫20至23度，中南部24至27度，新竹以南日夜溫差較大；各地天氣也轉多雲到晴，僅東半部、恆春有局部短暫雨。
鋒面、冷空氣除夕襲台 早晚溫差極大
鄭傑仁說明，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）氣溫進一步回升，北台灣、宜蘭高溫26至28度，南台灣白天上看30度，不過早晚「輻射冷卻」影響仍偏涼，中部以北、宜蘭低溫13至17度，南部、花東16至19度，日夜溫差相當大。
鄭傑仁提醒，新一波東北季風和鋒面會在下周一除夕抵達台灣，並一路影響到下周五大年初四（2月20日），中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部、花蓮16至18度，白天高溫在北部、宜蘭為20至22度，花蓮24度，南部30度，主要降溫區域在北台灣。
除夕桃園以北有雨 東北季風影響到初四
鄭傑仁提及，除夕、大年初一鋒面導致水氣增多，包括桃園以北、宜花全天不定時會有局部短暫雨，台東、竹苗山區責有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，大年初二水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。
鄭傑仁總結未來一周天氣，明天白天氣溫回升、天氣轉好，小年夜前各地晴到多雲，體感溫暖；春節年假期間，除夕至大年初四早晚較冷、日夜溫差大，且北台灣、東半部要注意降雨，冷空氣實際強度還有待觀察。
資料來源：中央氣象署
