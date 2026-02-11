我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「馬力全開・福氣滿載」文化走春活動，規劃打卡送貼紙、消費滿額「轉好運扭蛋」，獎項包含馬年吊飾、馬年限定印章等好禮。（圖／新北文化局提供）

▲新北市長侯友宜分享，春節期間到新北博物館與「馬力全開禮物盒」合影，上傳指定貼文即可兌換限量馬年貼紙。（圖／新北文化局提供）

▲國定古蹟林本源園邸農曆春節期間，將於初二開園，邀請民眾一起接財神、祈好運。（圖／新北文化局提供）

▲十三行博物館農曆春節期間，將規劃親子戲劇、打擊、踢踏、馬戲及競技扯鈴等互動演出。（圖／新北文化局提供）

▲鶯歌陶瓷博物館春節期間將推出趣味陶藝手作課程—福氣小馬。（圖／新北文化局提供）

迎接2026馬年到來，新北市政府文化局延續「文化走春」品牌活動，於2月18日至2月22日春節期間推出「馬力全開・福氣滿載」文化走春系列活動，串聯新北市博物館及美術館，規劃打卡送貼紙、消費滿額「轉好運扭蛋」，福袋大禮包抽獎等多元玩法，邀請民眾以文化開啟新年的第一趟旅程，一路走春、一路蒐集，把滿滿好運與祝福帶回家。新北市長侯友宜於今（11）日市政會議中分享「文化走春」系列活動，表示新北透過串聯博物館與美術館等文化場域，讓民眾在春節期間以文化開啟新年旅程，感受城市的溫度與節慶氛圍。新北市文化局張䕒育局長說明，文化走春活動從農曆年前暖身開跑，民眾於2月11日(三)至2月15日(日)期間，走訪新北市立黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館及國定古蹟林本源園邸等「六館一園」，只要完成指定打卡留言，即可至服務臺兌換限量「新北博徽章」，為新年行程留下專屬的文化紀念。緊接著2月18日(初二)至2月22日(初六)，文化走春正式登場，邀請民眾走進「六館一園」參加「轉好運扭蛋活動」，憑當日消費滿500元發票，即可轉一次扭蛋，獎項包含馬年吊飾、馬年限定印章及小怪獸公仔等好禮，每日每館限量100個；此外，民眾也可與「馬力全開禮物盒」合影，並於文化局官方粉絲專頁指定貼文上傳照片並留言，即可兌換限量馬年貼紙一張 (數量有限，換完為止)，同時還有機會抽中價值千元的「美學廊帶福袋大禮包」，將專屬新北的博物館紀念商品帶回家。除了走春抽好禮，新北市各博物館與美術館自2月18日(初二)開館起，也同步推出豐富多元的春節限定活動，適合全家大小一同參與。春節期間(2月18日至2月22日)，十三行博物館每日下午2點推出「馬戲好看」系列活動，包含親子戲劇、打擊、踢踏、馬戲及競技扯鈴等互動演出；黃金博物館規劃「馬年套色明信片」與「馬年斗方」DIY，完成蓋章即可獲得紀念明信片與馬年專屬斗方；淡水古蹟博物館「夢遊抓馬(Drama)」活動，活動期間民眾於個人臉書或IG限時動態，分享與《山海之馬》、《淡水河馬》、《午日夢馬》等藝術裝置的合照，並標註淡古官方帳號，即可兌換氣泡水一瓶(數量有限，送完為止)。鶯歌陶瓷博物館則推出「金馬陶趣」系列活動，集結初二新春開館禮、趣味陶藝手作課程、新象創作劇團馬戲表演、街頭打擊秀，讓民眾在歡樂聲中感受陶藝的溫度；新北市美術館於2月18日至2月20日(初二至初四)舉辦「新馬吉」新春活動，結合街頭表演與在地市集；坪林茶業博物館初二開館日奉上迎賓好茶，並推出「新春電影院」及「馬年同樂」競賽活動；國定古蹟林本源園邸於初二開園，由宋坤傳藝為園區接財神、祈好運，初四邀請新北新星宋長翰帶來國樂演出，初五還有當代傳奇劇場「馬上封猴」傳統新編戲曲，為春節走春劃下精采篇章。2026馬年文化走春，邀請市民朋友一起「馬力全開」走進新北博物館，開啟福氣滿載的新年旅程。