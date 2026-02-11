國旅不貴！台中長榮桂冠酒店表示，為擴大搶攻國旅市場商機與品牌升級，完成全館客房優化計畫，並推出「優化體驗優惠專案」，雙人入住每房每晚3399元起，含兩客早餐；高級家庭房優惠價只要4799元起也含四客早餐，平均每人最低只要1200元，限時限量優惠至3月31日止。小鹿文娛集團則推出三大優惠 ，包含加入會員送早餐券，連住兩晚打95折，還有姓「馬」旅客可延遲退房。
台中長榮桂冠酒店提到，此次費時一年，斥資上億元進行全館354間客房樓層優化工程，於2026年起全面優化更新完成，客房視覺與住房體驗皆有感升級，包括樓層走道及客房地毯、壁紙、窗簾及客房充電設備等，並依不同樓層精心準備法國DAMANA、台灣頂級植萃品牌茶籽堂洗沐備品等。
台中長榮因此推出「優化體驗優惠專案」，雙人入住每房每晚3399元起，含兩客自助式早餐；另還有高級家庭房優惠價只要4799元起，含四客早餐，相當划算，每人最低1200元。另外，台中長榮也有「軍公教醫護警消暨旅遊同業與樂齡住房專案」，3月31日前，專案分別有3199元起（含自助早餐）及2599元起（不含早餐）優惠；此外，房客至咖啡廳用餐皆可享88折優惠。
餐飲部分，飯店內的咖啡廳自助百匯推出「壽星吃到飽優惠」，當月壽星平假日享用午、晚餐及下午茶，本人獨享77折優惠，同行親友亦可享9折優惠，還有4月30日前至咖啡廳用餐享雙重優惠，15人以上同行用餐，平假日午晚餐88折優惠，再享一人免費。
小鹿文娛推出三大優惠 ：送早餐券、打95折、姓馬旅客可延遲退房
小鹿文娛旅宿集團則是表示，為實際支持花蓮旅遊市場，於2026年2月13日至2026年2月28日期間，針對旗下花蓮館別推出多重新春住房活動，結合會員互動、住房優惠及生肖加碼禮。
小鹿文娛為提升旅客參與感，推出會員限定活動，凡於活動期間加入小鹿文娛會員，並於官方 LINE 輸入指定關鍵字「鹿粉走跳跳」，即可獲得電子早餐優惠券一張。該早餐兌換券可於「路境行旅 花蓮文化館」、「路境行旅 花蓮大同館」「一起一起旅店 花蓮中山館」及「偵探寓所 花蓮林森所」兌換使用。
連住兩晚並輸入優惠碼 直接95折
小鹿文娛也同步串聯集團既有的「普發金歡喜」住房優惠，凡透過小鹿文娛官網預訂臺中、臺南、花蓮與墾丁指定館別，連住兩晚並輸入優惠碼「HAPPY」即可再享95折優惠(平假日皆適用)，完成入住還可再抽「千元環島住宿券」。
此外，新春加碼再推出「新春遊花蓮『馬』上再加碼」住房優惠，凡於活動期間平日入住，且姓名有「馬」字，或生肖屬馬之旅客，於辦理入住時出示本人有效證件，即可享延遲3小時退房優惠。
資訊來源：台中長榮桂冠酒店、小鹿文娛集團
