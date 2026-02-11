我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著國際巨頭、跨境電商加入台灣市場，品牌競爭日益激烈。深耕簡訊與大數據廣告行銷逾20年的「簡訊王數位媒體」觀察，單靠在各平台投放廣告，已難以穩定觸及高價值潛在客群，企業迫切需要更具主動性的陌生開發解決方案。在此趨勢下，具備高開啟率、能直接觸及受眾手機的行銷工具受到市場關注。簡訊王數位媒體總經理蕭妃君觀察到：「在數位轉型加速的今天，簡訊不應只是傳遞資訊的工具，更是企業掌握精準名單、強化經營效益的關鍵推手。」蕭總經理進一步說明，簡訊王的核心競爭力在於長年累積的資料庫行銷經驗，能精準洞察使用者特徵與消費行為。透過數據建模篩選，協助企業精準鎖定「有需求、有購買力」的客群，有效優化資源配置，讓每一次宣傳都能精準命中目標。在實際成效方面，簡訊王曾協助歐系知名車商進行潛在客群開發，透過資料庫篩選高科技園區、具備高消費力的受眾，並以簡訊進行互動。合作專案成功在短時間內回收25筆具備高度參考價值的有效潛在客戶名單，為後續的試駕邀約與業務跟進奠定了精準基礎。相較於傳統廣撒式的廣告，簡訊王的精準開發策略能讓企業掌握主動權，適合應用於VIP經營、季節促銷、優惠發送、限額講座等活動；這類服務特別受到食衣住行育樂及高單價服務產業的青睞，成為這些產業突破陌生開發瓶頸的利器。為了滿足企業全通路宣傳曝光需求，簡訊王除了SMS文字簡訊、大數據簡訊外，更提供多元行銷解決方案，包括：MMS圖文簡訊：透過視覺化的彩色圖片與動態檔案，展示精美的商品或節慶活動視覺，提升廣告吸睛度與互動率。直寄DM廣告：按用戶輪廓篩選，寄送實體宣傳品或試用品，建立深度品牌印象。戶外公車廣告：精選台北、台中、台南、高雄等都會區路線，在通勤與出遊人潮巔峰期，打造高頻率、長時效的品牌能見度。語音Call Out：錄製語音透過系統大量撥打，適用於活動通知、推廣宣傳或選情拜票。透過大數據分析，簡訊能成為陌生開發的有效起點，當行銷策略結合簡訊與多元管道時，企業不再是單點嘗試，而是建立一套整合宣傳系統，讓預算發揮最大效益。針對2026年的戰略佈局，簡訊王數位媒體董事長郭政宏強調，簡訊王的角色不僅是技術供應商，更是與客戶並肩作戰的策略夥伴。簡訊王將深耕數據價值應用，透過大數據賦能產業，協助企業在追求成效的新時代中掌握成長先機。