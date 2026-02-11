我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三統漢菓子的「五福臨門高級餡禮」，春節期間大量爆單，成為伴手禮搶手貨。（圖／業者提供）

農曆春節即將到來，送禮怕踩雷成為社群熱門話題，有網友直言「送長輩禮盒最怕被轉手塞冰箱」。對此，在2026過年伴手禮清單中，伴手禮名店三統漢菓子討論度極高，尤其旗下的五福臨門高級餡禮大量爆單，「爆漿流心酥」創下單月狂銷 40 萬顆驚人數據，更因減糖與免烤爆漿特性，美味又符合健康概念，是春節送禮熱門選項。行銷總監周詩雅表示，流心酥不需要烤也能爆漿，秘訣在於特製比例的南台灣四重溪鹹蛋黃內餡，與濕潤柔軟的酥皮完美融合。其中「鳳凰流心酥」結合土鳳梨微酸與鹹蛋黃鹹香，入口即化；「芋泥流心酥」選用大甲檳榔心芋頭，真實香氣完全不靠化學香精。「一口咬下去，蛋黃流沙在舌尖釋放，真的會一試成主顧。」這是消費者最有感的體驗，精準解決現代人送禮最怕「沒記憶點」的痛點。此外，品牌更揭露私藏吃法：只需以180°C回烤10分鐘，金黃酥脆外皮搭配滾燙流沙，即刻成為年節圍爐桌上的搶手貨。三統漢菓子官方銷售數據顯示，明星產品「鳳凰流心酥」年節期間訂單量暴增，單月銷售突破 40 萬顆，換算高度足以疊起 50 座台北 101。除了亮眼數據，這款流心酥能封王的核心 Know-how ，在於「不需烤也能爆漿」的獨家技術，秘訣在於嚴選南台灣四重溪鹹蛋黃，搭配特製比例內餡，即便常溫食用也能享受流沙噴發的快感。因應養生健康意識抬頭，三統漢菓子針對年長者優化配方，主打「減糖 30%、低油」。一名資深上班族陳小姐分享：「送給婆婆最怕被說太甜，三統漢菓子流心酥『不膩口、很刷嘴』，很受歡迎。」此外，該品牌產品定位在「養生與美味的平衡」，讓怕胖的年輕族群也能放心享用，尤其常溫可保存半個月至一個月，不必與年貨搶冰箱，是春節送禮選項之一。