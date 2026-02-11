我是廣告 請繼續往下閱讀

「高雄其祥食品」查獲標示不符 挨罰4萬

春節將至，許多人會到年貨大街或商店採買年貨，衛福部食藥署為了確保民眾食用春節應景食品的衛生安全，規劃「115年春節複合式規劃案」，督導地方衛生局進行稽查抽驗，其中台南市的「馬可先生食品企業股份有限公司」查獲逾期食品「超麥麵包粉」，因去年12月9日就到期，違反食安法裁處6萬。食藥署今（11）日公布「115年春節複合式規劃案」，針對春節應景食品的製造業、餐飲業，及年貨大街與年節食品販售業等3部份進行稽查與抽驗，總計查核498家，以全面把關春節應景食品，共同維護民眾食用安全。食藥署中區管理中心主任林旭陽說，其中有3件不符規定，包括檢出甜味劑、防腐劑未標示、製造商資訊標示不實；另外，查獲2件貯存逾期食品。包括台南市的「馬可先生食品企業股份有限公司」，於去年12月17日查獲逾期食品「超麥麵包粉」，有限期限為去年12月9日，依照違反食安法裁處6萬元。在高雄的其祥食品股份有限公司，被查獲旺來酥等3項，包裝食品標示製造廠商及地址與事實不符，依照違反食安法第28條裁處4萬元。食藥署也抽驗春節應景食品，包括粿、年糕、發糕、蘿蔔糕、香腸、臘肉、瓜子、蜜餞等，檢驗動物用藥/農藥殘留、甜味劑、防腐劑、著色劑等，計抽驗1296件，其中6件不符規定，如漂白劑、農藥殘留超標，不符食安法規定，皆已由所轄衛生局依法裁處。食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定，同時提醒民眾購買春節應景食品時要看清產品標示及留意食品新鮮度，購入後 也要妥善保存並於有效日期內儘快食用完畢。