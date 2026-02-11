我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部今（11）日公布今（115）年1月稅收，同時因部分遞延入帳稅款，上修去年全年稅收增至3兆7879億元，創下歷年新高，但仍較預算數短少143億元，亦是近5年來首次出現短徵。至於去年租稅負擔率（稅收占GDP比率）降至13.2%，在簡政輕稅政策下，仍低於韓國17.7%、日本20.5%及其他歐美國家。同時，換算平均每人稅負為16萬2245元，續創歷年新高，年增1570元，主要是人口減少所致。財政部說明，經納計部分遞延入帳稅款，去年12月總稅收修正為2066億元，較原初步統計增加365億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修189億元、58億元及44億元。經修正後，去年全年稅收實徵淨額3兆7879億元，創下歷年新高，年增261億元，年增0.7%，連5年正成長，主要是綜所稅、營所稅、房屋稅及證交稅成長貢獻，負成長則是土增稅、貨物稅及營業稅。若與預算數相較，去年總稅收短少143億元，也是近5年首次短少，預算達成率99.6%，低於預算數較多的稅目為營所稅、貨物稅、土增稅，其中土增稅預算達成率，最低只有79%，而證交稅則高出預算數234億元，遺產稅也增加190億元，低於預算數較多的是營所稅、貨物稅以及土增稅，分別短少319億元、255億元及177億元。另外，去年不含社會安全捐的租稅負擔為13.2%，較前年下降1.4個百分點，主要原因是稅收增加速度低於名目GDP的成長率。財政部表示，若與國際相比，我國採減政輕稅政策，賦稅負擔率向來居於偏低水準，明顯低於南韓的17.7%，日本的20.5%，以及其他歐美國家。