農曆年前除了除舊佈新，不少民眾也開始進行一波「信用卡大掃除」。近期Dcard 網友分享2026年最新用卡策略，引發熱議。面對各家銀行回饋規則日益複雜，「懶人用卡」成為討論焦點，特別受到小資族與上班族青睞。從月支出約2至3萬元的生活情境出發，網友討論的消費場景多集中在通勤、網購等日常開銷。相較追逐短期加碼，不少人更在意是否「不用切換也能穩定拿回饋」。網友指出，選擇免切換權益、全通路適用，且國內外回饋穩定的信用卡，搭配活儲或小額投資規劃，更符合年前進行財務健檢的需求。在眾多卡片中，永豐DAWHO卡被不少網友封為「P人無腦神卡」。主因在於大戶 Plus等級推出後，回饋機制調整為全通路皆可享回饋，最高等級大戶Plus提供國內任刷5%、國外任刷6%的高回饋，引發熱烈討論。即使是一般大戶等級，也仍有國內3.5%、國外4.5%的回饋水準，讓網友直呼「不用切換真的好」、「感覺很划算」。隨著2026年信用卡權益陸續洗牌，網友也提醒，各家銀行回饋方案已有所調整，建議趁年前整理手中卡片配置，並持續關注各大銀行機關最新公告，避免因權益變動而錯失回饋。面對年節支出壓力，「懶人用卡」不僅省事，也逐漸成為小資族穩定累積回饋的理財選擇。