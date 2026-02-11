我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長侯友宜也發文呼籲，一起全力支持李四川。台北市政府今（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。劉和然晚間在臉書以「團結，是為了讓新北贏下更好的未來」為題發文表示，「選舉從來不是為了個人，而是為了讓新北贏，讓404萬市民贏下更好的未來。在侯友宜市長的協調下，我們一起做出最重要、也最關鍵的決定：由李四川副市長代表國民黨參選2026新北市長。我願意、也會全力支持，與四川副市長並肩戰鬥。」侯友宜也在臉書發文表示，「我跟四川都是從基層一步步開始打拚，我們的共同語言就是『行動』，在城市發展的關鍵轉折點，在重大工程最艱難的起步階段，李四川都是義無反顧、扛起重擔的人。從水利整治、道路橋樑到捷運三環六線，多年共事，我清楚他對細節的挑剔、對效率的執著。」侯友宜強調，一件事的成就，絕非一個人的功勞，而是一群人的努力，「我們的老同事劉和然，一直在第一線並肩同行。我由衷佩服他願意挑戰、勇於承擔。面對未來的選擇，我們綜合了地方的聲音與整體的局勢，在不同時間點參考民調，評估選情及大環境。目標始終只有一個，就是延續新北市的進步。」侯友宜表示，「對於把一生奉獻給公眾服務的我們三個來說，每次角色轉變，每個階段轉換，都是想為國家做更多事。這是不變的初心，更是肩上的責任。人民給予機會，我們必定傾全力回報。一棒接一棒，棒棒是強棒，請和我們一起全力支持李四川！」