▲賴瑞隆與陳亭妃在立法院辦公室正巧是鄰居，雙雙獲民進黨提名參選高雄與台南。（圖／記者葉政勳攝）

2026大選逼近，各黨派百里侯參選人紛紛出爐，其中不少立委脫穎而出將在年底參選，民進黨內初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線代表民進黨參選高雄與台南市長，正巧2人立法院中興大樓辦公室在11樓當鄰居，無獨有偶王美惠也在同一層樓，堪稱立院風水寶地，而喊出參選新北市長的民眾黨主席黃國昌卸任前也在同一層。民進黨黨內初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃順利闖關，將披上戰袍參選高雄市長與台南市長，而兩人在中興大樓11樓辦公室正巧在隔壁，另立委王美惠過去沿用高雄市長陳其邁時任立委辦公室，也都在11樓，此次獲黨內徵召參選嘉義市長。立法院中興大樓11樓本次產出民進黨3位市長參選人，還有順利當選市長的陳其邁與蔣萬安，堪稱立法院風水寶地。而喊出參選新北市長的民眾黨主席黃國昌卸任前也在同一層樓。過去立法院青島一館也有「縣長館」的美譽，包括台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、蔣萬安、嘉義縣長張花冠、陳明文、金門縣長楊鎮浯等人立委任內的辦公室都曾位於青島一館。因中興大樓立委人數眾多，但電梯僅有3部，因此不少立委更鍾愛位於青島東路上的第一會館，不僅交通便利且立委多數順利連任成功，堪稱第一首選。