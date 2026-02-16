我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王美惠表示現在自己除夕就是在服務處，復刻媽媽的手藝，煎魚、煎香腸簡單用幾道菜自己吃。（圖／記者朱永強攝）

立委王美惠在嘉義深耕20多年，本次將代表民進黨參選嘉義市長，其接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時被問及過年回憶，提及小時候過年拿到一顆蘋果就非常開心，坦言雙親與兄長離世後，自己並不喜歡過年，除夕夜就是在服務處，復刻媽媽的手藝，煎魚、煎香腸簡單用幾道菜自己吃，打開電視播放除夕特別節目，有一種儀式感，鄉親來就多準備一副碗筷一起吃飯聊天，也婉拒鄉親邀請一起吃團圓飯，就怕想起家人，「一個人哭哭啼啼很不好意思」，提及過往回憶不禁潸然淚下。回憶小時候過年記憶，王美惠說，當時家裡住在鐵路附近，過年的時候哥哥姊姊就會帶她去附近走走逛逛，還能拿到一個蘋果，在當時是很珍貴的東西，兒時記憶就是很期待過年。但如今雙親與兄長離世後，王美惠提及家人不禁眼眶泛紅，現在心境不一樣了，小時候有家庭的陪伴，環境不一樣了，尤其過年特別想念親人，坦言自己不喜歡過年，看著闔家團聚的景象，自己感受特別不一樣。講到激動處更是潸然淚下。王美惠說，自己比較傳統，除夕習慣復刻媽媽的手藝，像是煎魚、煎香腸簡單用幾道菜來吃，在服務處開著電視播放除夕特別節目，有一種儀式感，每年都是這樣過，鄉親來就多準備一副碗筷，一起吃飯聊天，大家有吃飽自己也開心，有人特別來拜年，把鄉親當作家人陪伴，「那種感覺很好」。而王美惠在地方經營20多年，與民眾感情自然不在話下，每年都有人邀請吃年夜飯，自己個性不喜歡去麻煩別人，怕想起家人，「一個人哭哭啼啼很不好意思」，過年是喜氣洋洋的日子，經歷這些環境，因此更珍惜鄉親給予的關懷。