▲立法委員王美惠從政10多年來以小綿羊代步，因此有「機車立委」的稱號，親民形象深植人心。（圖／翻攝自王美惠臉書）

民進黨立委王美惠從2005年擔任議員，並於2020年代表民進黨參選嘉義市立委勝出，在地方深耕20餘年，不變的是「阿姐的小綿羊」，雖從地方轉戰中央，但仍習慣穿著服務處背心、騎著機車穿梭嘉義大街小巷，「機車立委」形象深植人心，王美惠接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，過去有電動車廠商接洽希望贊助新機車，自己服務鄉親本來就沒有收受好處，最後收下一頂安全帽，感謝對方的鼓勵。王美惠從政10多年來以機車代步，因此有「機車立委」的稱號，就算是下雨同樣穿上雨衣照樣騎車跑攤。對於這樣的綽號，王美惠表示很開心，自己過去當議員助理時就是騎車，因此就算選上立委，就跟往常一樣，也不必去做改變。王美惠也透露，過去第一次選上立委之際，有電動車商欣賞她認真打拚的態度，透過友人轉達想贊助新車與安全帽，而自己在地方服務鄉親本來就沒有收受好處因此婉拒，最後收下一頂安全帽感謝對方的鼓勵。記者問及往後若順利轉換跑道是否還會騎車？王美惠說，機車有如自己的家人，無論颳風下雨都陪著她服務鄉親，若當選市長當然要更認真打拚，但騎車對她而言是跟鄉親互動最直接方便的方式，當然如果未來公務需要，為了團隊的安全可能就要改坐車，「但對摩托車的情感是不會變的」。