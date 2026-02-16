我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨本次徵召二連霸立委王美惠參選嘉義市長，對此民眾黨創黨主席柯文哲喊出要在嘉義「long stay」，擔任自家立委競選總幹事要拉抬選情，王美惠接受《NOWNEWS今日新聞》專訪表示，每個黨候選人或主席要來嘉義市都非常歡迎，認為在嘉義市選舉要靠一步一腳印的服務，選舉是一時的，希望嘉義市能舉行一場有格調的選舉，不要抹黑，也有信心嘉義市民會跟她站在一起。對於柯文哲喊出要在嘉義「long stay」，擔任自家立委競選總幹事，頻頻前來舉辦造勢活動拉抬選情，王美惠認為，各黨候選人或主席來到嘉義市都很歡迎，對於藍白合，這部分無法左右他們的想法，所以就是把自己的本分做好，讓市民認同她。王美惠深耕嘉義20餘年，認為在嘉義選舉要靠一步一腳印的服務，而選舉是一時的，朋友是永遠的，希望這次選舉是有格調且不要抹黑，也有信心嘉義市民會跟她站在一起。而對於過去各縣市喊出營養午餐免費，王美惠表示，認為現任市長也做得很好，像是弱勢都有做補助，自己這3、4個月來也聽了很多專家、老師與家長的建議，認為比起免費，更重要是提升食材品質，讓孩子吃得更好、更想吃，如果只是一昧追求免費，但食材不好孩子不愛吃，造成浪費也是枉然，應思考在預算內提升菜色，這才是家長關心的。