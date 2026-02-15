我是廣告 請繼續往下閱讀

▲相較於藍白合人選未定，蘇巧慧早已展開競選行程並公佈首波政見。（圖／記者朱永強攝）

民進黨立委蘇巧慧獲黨內徵召參選新北市長，相較藍白合人選未定，早已啟動競選行程，日前其接受《NOWNEW今日新聞》專訪，提及本月初就早早拋出老幼超有感「六大政見」，就是希望鄉親們在過年親友相聚之際，成為餐桌上的話題。蘇巧慧早早啟動競選行程，更在本月初鎖定老幼祭出政策牛肉，包括公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬照顧津貼、65歲以上假牙補助最高6萬元與敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。蘇巧慧表示，在過年前特別推出第一波福利相關政見，並濃縮大家討論度最高、最有感的六件事情，就是希望鄉親們在過年聊天時可以聊到，順勢把自己的政見送到飯桌上，送到大家面前，認為這個年前大禮包，「發得很值得！」至於今年農曆年規劃，蘇巧慧說，成為公眾人物，尤其是政治人物，過年最掙扎就是要以公務行程為重還是家人優先，但至少在選舉年的時候，會選擇拜廟、走春、跟鄉親拜年。選完後多少還是希望可以陪家人，但今年這麼重要，像初一到初三正副總統來到新北自己也一定會在場，雖然很想跟家人相處，但還是要多排一些跟鄉親見面的時間。