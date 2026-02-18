我是廣告 請繼續往下閱讀

各界擔憂資料中心用電需求，生成式AI用水同樣也相當驚人，國外研究，每與AI聊10句就相當於會消耗半公升的水，也進一步成為限制AI資料中心的限制。但經濟部水利署表示，AI資料中心往往採用水冷，可以循環使用，這點與半導體先進製程耗水量有相當差異，況且台灣工廠均用自來水，不是用可能會導致地層下陷的地下水，在台灣的AI用水並無疑慮。OpenAI執行長山姆．阿爾特曼（Sam Altman）曾表示，ChatGPT回答1個問題大約會用掉15分之1茶匙的水。但根據美國學者研究，OpenAI的GPT-3模型每回應10到50次查詢，就會消耗約半公升的水，由此可見其龐大耗水量。讓該問題加劇的是，美國伊利諾州已有超過200個資料中心，嚴重影響到當地地下水用量，影響到民生用水，也讓當地民眾反對興建更多資料中心。對於同樣問題是否會出現在台灣？經濟部水利署表示並不擔心，台灣條件與國外狀況具有相當差異。水利署副署長王藝峰表示，AI 資料中心使用水主要都是拿來做散熱、冷卻使用，往往都可以重複循環使用，即便有些許消耗，用量也不大。相較於資料中心，半導體製程涉及多層蝕刻，其製程廢水回收程序複雜且成本較高，導致整體耗水量相對龐大。至於地下水問題，王藝峰則提到，這是台灣與國外的決定性差異，台灣工廠所使用工業用水都是自來水，「國外的工業用水幾乎都是地下水」，所以才必須擔憂超抽地下水導致地層下陷。因此，要在台灣設立AI資料中心，並不會像電力一樣出現如此大的設置瓶頸，但也提醒無論製程還是 AI資料中心都須審查水計畫通過才可以設立。而水利署為了確保台灣產業水資源供應充足，政府已經投入再生水廠、海水淡化廠來因應，短期之內可以因應國內產業用水需求。此外，水利署為了滿足各地水資源調度，已啟動串聯全台水利建設的「珍珠串計畫」。水利署表示，目前還有三重及蘆洲供水管網、石門至新竹聯通管、鯉魚潭北送苗栗幹管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善，以及高屏珍珠串計畫等6項計畫，預計都會在2026年至2028年陸續完工。