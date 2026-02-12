中央氣象署表示，今（12）日清晨仍受東北季風影響，西半部、宜蘭低溫12至16度，局部跌破10度，白天起氣溫回升轉多雲到晴。小年夜（2月15日）前明顯回暖，南部高溫上看30度，但日夜溫差大。除夕起（2月16日）新一波東北季風與鋒面報到，北台灣、東半部降雨增多，年假期間早晚偏冷。
今天天氣：白天回暖放晴 日夜溫差大
2月12日今天天氣，氣象署指出，清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫12到16度，竹苗、南投、嘉南、金馬局部平地有10度左右或以下低溫；宜蘭、花蓮高溫約21度，北部、台東22至24度，中南部27至29度，新竹以南日夜溫差大，東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴可見陽光。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部擴散條件差，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：周五至小年夜好天氣 南部上看30度
2月13日明天的天氣，氣象署說明，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）氣溫進一步回升，北台灣、宜蘭高溫26至28度，南台灣白天上看30度，不過早晚「輻射冷卻」影響仍偏涼，中部以北、宜蘭低溫13至17度，南部、花東16至19度，日夜溫差相當大。
一周天氣：除夕冷空氣南下 北東轉濕冷
氣象署提及，新一波東北季風和鋒面會在下周一除夕抵達台灣，並一路影響到下周五大年初四（2月20日），中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部、花蓮16至18度，白天高溫在北部、宜蘭為20至22度，花蓮24度，南部30度，主要降溫區域在北台灣。
除夕、大年初一鋒面導致水氣增多，包括桃園以北、宜花全天不定時會有局部短暫雨，台東、竹苗山區責有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，大年初二水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。
資料來源：中央氣象署、環境部
