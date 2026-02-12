中央氣象署表示，今（12）日清晨仍受東北季風影響，西半部、宜蘭低溫12至16度，局部跌破10度，白天起氣溫回升轉多雲到晴。小年夜（2月15日）前明顯回暖，南部高溫上看30度，但日夜溫差大。除夕起（2月16日）新一波東北季風與鋒面報到，北台灣、東半部降雨增多，年假期間早晚偏冷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：白天回暖放晴　日夜溫差大

2月12日今天天氣，氣象署指出，清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫12到16度，竹苗、南投、嘉南、金馬局部平地有10度左右或以下低溫；宜蘭、花蓮高溫約21度，北部、台東22至24度，中南部27至29度，新竹以南日夜溫差大，東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴可見陽光。

▲未來一周將有2波東北季風南下，周五至小年夜是全台大回暖的時段。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲未來一周將有2波東北季風南下，周五至小年夜是全台大回暖的時段。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

環境部提及，環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部擴散條件差，污染物易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天天氣：周五至小年夜好天氣　南部上看30度

2月13日明天的天氣，氣象署說明，周五至周日小年夜（2月13日至2月15日）氣溫進一步回升，北台灣、宜蘭高溫26至28度，南台灣白天上看30度，不過早晚「輻射冷卻」影響仍偏涼，中部以北、宜蘭低溫13至17度，南部、花東16至19度，日夜溫差相當大。

▲除夕至大年初四（2月16日至2月20日）將會有冷空氣影響，北部、東半部轉濕涼天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲除夕至大年初四（2月16日至2月20日）將會有冷空氣影響，北部、東半部轉濕涼天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：除夕冷空氣南下　北東轉濕冷

氣象署提及，新一波東北季風和鋒面會在下周一除夕抵達台灣，並一路影響到下周五大年初四（2月20日），中部以北、宜蘭低溫14至17度，南部、花蓮16至18度，白天高溫在北部、宜蘭為20至22度，花蓮24度，南部30度，主要降溫區域在北台灣。

除夕、大年初一鋒面導致水氣增多，包括桃園以北、宜花全天不定時會有局部短暫雨，台東、竹苗山區責有零星短暫雨，其它地區多雲到晴，大年初二水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

資料來源：中央氣象署環境部

相關新聞

春節連假天氣好嗎？除夕冷空氣、鋒面接力　氣象署：北台濕涼5天

冷空氣襲台何時變天？春節年假天氣一次看　除夕桃園以北濕冷15度

天氣預報／東北季風增強！今大台北有雨剩13度　下波變天除夕開始

春節飛日本注意天氣！東京、大阪濕冷有雨　北海道等7地區下大雪