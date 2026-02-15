我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易關稅

科技、傳產發展不均的K型經濟

「K型經濟」（K-shaped economy）是經濟學家及Financial Insyghts管顧公司總經理Peter Atwater在2020疫情期間所廣泛使用，意指經濟成長呈現兩頭發展，其中經濟發展及資源由上行的產業掌握，但其他產業卻反而向下滑，呈現K字形。

▲（資料來源：採訪整理 圖／Google Notebook LM生成）

灰犀牛何時來臨？學者：上半年仍旺、下半年才會來襲

台灣去年面臨川普關稅，原本預期經濟表現會一落千丈，但最終也繳出經濟成長率（GDP成長率）概估可達8.63%的好成績單。進入2026年，學者展望今年經濟仍面臨2隻「可預見、難以逃避」的「灰犀牛」風險，分別是台美關稅協定所承諾的龐大投資、科技與傳產發展不均的K型經濟，將會在下半年逐漸浮現。2025年面臨川普政府關稅海嘯，原本各界都預期全年經濟成長率不佳，豈料因為提前拉貨潮及AI商機，讓台灣去年GDP成長率概估可以達到8.63%，跌破專家眼鏡。面對去年經濟高基期，國發會主委葉俊顯日前樂觀認為，隨台積電資本支出持續放大、全球雲端服務商加速擴建，加上國際景氣改善與油價走緩，今年國發會經濟目標訂在4.56%的高標準。然而，今年是否仍可以複製去年的經濟表現，中央大學經濟系教授吳大任認為，今年仍有相當風險挑戰，包括「台美對等貿易關稅」及「K型經濟」兩隻「明顯會發生，但容易忽略的」灰犀牛正在前進。台灣與美國在1月15日終於談定15%不疊加關稅，取得與日、韓同等條件，避免因對等關稅影響美國出口表現，更是一舉拉齊日本、韓國過去與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）的優勢，讓台灣不再因為沒有享有台美BTA關稅而陷入困境，真正與其他國家拉齊立足點，用產品取勝。然而，美國也並非沒有提出條件，第一階段目前要求台灣企業對美國投資2500億美元（約新台幣7.9兆元），以及政府信保2500億美元作為條件；至於開放台灣市場部分尚未確立，必須要等到第二階段。吳大任說，首先是台灣與美國對於赴美投資的解讀就有落差，台灣政府說是2500億美元，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）頻繁說是台灣承諾赴美投資5000億美元，但無論如何去美國投資都與台灣過去到中國投資有很大差異。台灣企業當年大規模去中國投資，主因是當地土地、勞力等生產成本很低，中國提出許多優惠措施吸引，簡單說就是台商主動赴中投資。但是去美國狀況有點像是被「半強迫」，不僅美國勞動成本較高，更具備較高的法律及人權風險，讓過去台商所培育的「台灣投資經驗」難以落地。他表示，即便盧特尼克希望美國在川普任內拿下全球40%的半導體產量，此想法雖被視為天馬行空，但對方一定會迫使台灣去落實，因此最快今年就必須有所表現。其次，2500億美元的信用保證主要是針對中小企業，他很懷疑中小企業會樂意去承擔這種投資風險，畢竟不像台積電可以用透過台灣賺錢來彌補美國廠虧損，「你到美國去要是失敗了，搞不好把公司都拖垮了！」吳大任也指出，台商大規模去美國投資，就必須是帶著美元去，而台灣央行目前外匯存底約6000億美元，未來每年都會有龐大美元需求，這也會牽動到我國匯率市場變化。他分析，當美元需求變大，新台幣會貶值，如果只是從現在31.68元貶至35元以內，那對於台灣影響仍有限；但如果貶至40元，不僅美國一定不會同意這樣的作法，國人到海外成本也會大幅增加，但央行真的有能力努力調控嗎？第二個台灣今年勢必會發生的就是科技產業及傳統產業間的「K型經濟」將會持續惡化。綜觀台灣去年經濟表現，台灣GDP概估8.63%，國外淨需求貢獻度高達6.63個百分點，顯示台灣出口佔據多數經濟表現。然而，財政部統計，台灣去年電子及資通產品占總出口高達74.0%，顯示台灣去年出口往往都聚焦在與AI、半導體相關產業，其餘產業卻是一片慘淡。台灣過去往往都是以手機、筆電、半導體等科技貨品掛帥，去年因為AI熱、傳統貨品遭課徵美國關稅受挫，讓科技與傳產產生龐大懸殊，這也反映在勞動部所統計的減班休息（無薪假），也都是聚焦在金屬機電產業等傳統產業，相關數據正反映出台灣產業朝向「K型經濟」發展的隱憂。對於台灣是否陷入K型經濟？葉俊顯並不認同「產業K型化」，僅承認有產業發展不均，認為傳統產業只是成長速度不如半導體產業亮眼，並未下行。吳大任則反說，台灣不僅僅有K型經濟，搞不好還比其他國家更嚴重，因為台灣電子業就業人口約100萬人左右，與半導體相關約30萬人，但這些產業卻掌握多數經濟命脈，其餘都是持平或是衰退，這並非健康經濟產業環境，像是前述傳產，再加上當台灣消費選擇到海外，房市景氣不佳，台灣服務業也面臨龐大壓力。他舉例，韓國也同樣具有強大的製造業，其SK海力士、三星電子所擁有的高階記憶體（HBM）也掌握到AI熱潮，但是其餘的汽車、造船及鋼鐵同樣都具有好的出口表現，也具有強勁服務業人口，都不像台灣如此過度集中。吳大任接著說，AI泡沫化是否會在今年發生眾說紛紜，但近期市場反應已經佐證「美股七雄」（M7，Magnificent 7）對於AI龐大投資未必會帶來股價刺激，尤其當Open AI虧損超過100億美元，各界都對於AI能否有變現能力提出疑慮。「只要Open AI這家最大的AI公司都倒掉的話，全球的經濟就會產生非常大的影響，特別是靠AI熱潮撐起出口的台灣」，當台灣經濟表現過度集中在AI、科技業，就難以面對任何風吹草動有任何抵抗能力。說明完今年可能面臨的2隻灰犀牛，吳大任認為，犀牛來臨時機應會在下半年才會抵達，因此台灣上半年仍有機會延續2025年的強勁態勢。他表示，台灣與美國是在1月談定關稅，預期美國還是會給台灣一定時間來準備，若用韓國國會的進度來看，至少會給出半年時間，「這段空窗期，我們關稅已經降下來，傳統產業可以藉機喘口氣。」其次，AI熱潮即便已經有看到風險，但各大科技公司基於競爭下還是會願意持續投資，而Open AI要被拖垮也需要一定時間，唯有美國經濟及股市出現大幅修正，才會讓AI泡沫破裂，評估台灣半導體及AI供應鏈上半年仍可以保有一定程度的訂單。他總結，台灣經濟今年上半年可以保有關稅紅利、AI熱潮熱度再創佳績，但等到下半年2大灰犀牛明顯現身時，才會真正急轉直下。