半導體

經濟部指出，半導體2025年產值高達6.8兆元，占五大信賴產業中的逾半產值。

人工智慧

台灣在2025年經濟能有好表現，主要就是受惠於AI熱潮，據經濟部統計，去年AI產值高達2.1兆元。國發會則展望到2040年，目標設定在2040年創造15兆元以上產值。

次世代通訊

次世代通訊產業是指新一代通訊技術產業，涵蓋陸海空無線通訊網路，2025年產值來到1.1兆元。

▲龔明鑫特別提到，要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，提到2025年無人機產值為129億元，為2024年的50億元的2.5倍。（圖／pixabay）

軍工

安控

安控產業將協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案，並將積極發展資安，2025年產值為245.5億元。

強化台灣能源及資源自主性：稀土與能源

▲礙於環評三法打亂台灣地面型、水面型光電布局，經濟部將著手在屋頂型光電這塊較無爭議方案。（圖╱取自Unsplash）

台灣去年經濟繳出好成績，不僅全年經濟成長率（GDP成長率）概估達8.63%，人均GDP升至3萬9,477美元，政府力推「五大信賴產業」去年產值也高達10兆元。進入2026年，國發會今年目標，GDP成長率為4.56%，而經濟部也預期五大信賴產業持續創高，有望成為台灣產業的新動能。國發會2月3日表示，今年將GDP成長率目標訂為4.56%，預估推動AI十大產業、無人機、航空及船艦等國防軍工產業。國發會主委葉俊顯提到，AI新十大建設包含「數位基磐」、「關鍵技術」及「智慧應用」，也將扣合五大信賴產業。他也提到，國發會目標在2028年將台灣國際AI評比提升至14名以內，增加產值7兆元，並且帶動18萬個高薪就業機會。經濟部長龔明鑫於2月5日年度記者會指出，涵蓋半導體、AI、次世代通訊、軍工及安控的「五大信賴產業」，去年產值已突破10.3兆元，若今年成長1成就可破11兆元，同時也提出針對今年的方針。以下是整理國發會及經濟部針對今年各大產業的展望，以及年度目標。2026年的半導體將會聚焦在強化矽光子異質整合能力、支持工研院建設「高速驗證實驗室」，提供檢測技術並縮短開發週期。國發會也提到，高速矽光子屬於國家關鍵技術，「高速矽光子驗證實驗室」將在2028年參與標準制定、2034年研發封測平台、2040年完備供應聚落。其次，經濟部利用A+計畫，擴大台灣與國際業者半導體產業合作，強化台灣在記憶體上的能量及技術，已補助美光、ASML、南亞科等；另外，經濟部也將建立半導體製程、封裝與感測晶片試產線，縮短驗證時程、擴大服務業者。人才方面，國發會提及將會厚植重點產業人才培育，將加速培育AI、半導體、 淨零等人才，目前已達約9萬人次，未來將促進人才培育、就業與留任之銜接，與國際交流正向循環。針對今年目標，經濟部指出，由法人結合公協會整合次產業資料，開發次產業專用AI模型；AI產業化帶動產業轉型升級，並透過產業競爭力輔導團，將AI工具導入產業落地應用。此外，也期盼今年AI普及率可以大幅提升，從去年的22.7%，目標今年達到3成。國發會指出，AI將成為驅動台灣經濟的新引擎，協助產業應對轉型挑戰、超高齡社會及缺工壓力。緊扣AI新十大建設，分成三大區塊。「數位基磐」包含主權AI及算力建設、智慧政府與資料管理、AI人才生態系引領國際、千億資金驅動創新；「關鍵技術」涵蓋矽光子技術、全球量子及全球AI機器人；「智慧應用」則是百工百業智慧應用、AI數位產業登峰、全民智慧園區。國發會也擬定出未來AI發展路徑，國發會擬定分階段目標：首波於 2028 年挺進全球前 14 名；2034 年衝擊前 10 大；最終於 2040 年躍升全球前 5 強，屆時預計創造 15 兆元產值及 50 萬個就業機會。而AI不僅僅要停留在研發階段，更必須要落地到應用端。國發會舉例，如AI健康照顧站、服務型機器人，都可以讓AI深入健康、餐飲及物流業。經濟部展望，2026年將持續培植產業「地、空」互連通訊能力，協助業者研發「多軌、多頻」衛星地面設備整機。另外，也會支持工研院與聯發科技攜手OneWeb，全球首度驗證3GPP手機直連衛星；持續協助台廠投入低軌衛星地面設備及基地台研發。軍工產業近年因受惠於「非紅供應鏈」、「國艦國造」紅利，軍工產業蓬勃發展，去年產值達到2308億元。龔明鑫特別提到，要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，提到2025年無人機產值為129億元，為2024年的50億元的2.5倍；整機銷售成長21倍，2025年達到29.5億元，評估2026年將有讓無人機產值達到200億元，並在2030年達到400億元。他表示，台灣無人機廠商已切入美國第一大無人機公司、Skydio全球第2大無人機公司法國Parrot之非紅供應鏈，也爭取到美國民用無人機Green UAS授權評鑑，接下來更前進Blue UAS，也就是美國軍用授權，展現堅實的技術競爭力。此外，台灣仍需要補齊關鍵模組，強化自主研發，包括持續與美、歐、日深化合作，爭取整機與關鍵零組件訂單，補助工研院於六甲建置國際規格測試場域，強化無人機產業的基礎設施等。經濟部表示，2026年推動安控產品履歷透明自願性揭露機制，帶動產品可信賴化；透過法人協助廠商通過歐盟、美國對安控產品採購法規， 行銷國際。除了上述產業，經濟部也提到，台灣因為缺乏稀土，去年推動「稀土自主研發與建立實驗線技術」，透過建置公斤級稀土提煉研發實驗線，首次產出自主稀土氧化物、稀土金屬與稀土磁石用合金粉體。今年將會鼓勵廠商對高度依賴進口的稀土衍生產品，改由國內自行研發與生產，強化產業鏈自主性。此次台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）裡也提及台美同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性，此外並搭配環境部擴大廢馬達回收利用規模、掌握本土回收料源，目標在2030年完成稀土量產線滿足50%本土需求。另外，綠電方面，經濟部表示，今年預計公布離岸風電區塊第3階段（3之3）選商規則及完成選商，釋出3.6GW，此次草案也是首次移除國產化強制規定，改納ESG規範，讓離岸風電廠商更能因應市場需求競爭。而礙於環評三法打亂台灣地面型、水面型光電布局，經濟部將著手在屋頂型光電這塊較無爭議方案，包括針對既有屋頂光電案場進行汰舊換新，以及等待內政部新建物屋頂強制設置光電的子法在8月上路，將帶動更多光電產業需求。