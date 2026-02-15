我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德曾化身「阿德叔叔」來為小朋友說故事，蘇巧慧透露籌備過程與幕僚開會許久。（圖／翻攝自賴清德臉書）

蘇巧慧在地方與立法院前是蟬聯三連霸的立委，在Podcast上化身為小朋友熟悉的「水獺媽媽」，蘇巧慧接受《NOWNEWS今日新聞》專訪表示，當初無心插柳經營Podcast，純粹為小朋友說故事，裏頭沒有蘇巧慧、政治與選舉，轉眼5年多時間，現在在兒童類型Podcast名列前茅，看到孩子們聽到她的聲音轉頭微笑，讓自己超有成就感，也透露過去總統賴清德在競選期間想在兒童節「獻聲」，為此幕僚們開會苦思，最後決定用「阿德叔叔」來說故事，連「總統級說書人」都不提總統。蘇巧慧Podcast節目「水獺媽媽巧巧話」經營5年多時間，至今仍每週更新，已累積340餘集，她說當初Podcast正夯，自己難道要跟其他人一樣講政論嗎？在立法院整天都在講政治，還要去電視上政論節目，實在有點疲勞，所以不如做自己喜歡也擅長的，就化身「水獺媽媽」幫小朋友說故事。蘇巧慧說，沒想到無心插柳，過了5年後節目在兒童類型Podcast高居排行榜前幾名，還獲得媒體觀察基金會優質節目，平均每週都有2萬7千多的收聽人次，最近又瞬間暴漲到快4萬點閱，至今累積播放次數已突破四百萬人次，讓她非常有成就感而且很感恩，初衷就是抱持講故事給孩子聽的心情，也幫爸爸媽媽減輕說故事的負擔。蘇巧慧也坦言，每一集的節目團隊都花了很多的心血，從故事選材、簽授權書到錄製後製，還包括投入非常多的精力製作。蘇巧慧也透露，現在節目經營有成也漸漸受到大家關注，過程中有許多政治圈的夥伴希望合作，但後來還是決定維持節目的純粹性，總統賴清德在競選期間想在節目上說故事，為此幕僚們開了好多次的會，最後決定用「阿德叔叔」來說故事，連「總統級說書人」都不提總統，院長蘇貞昌也從來沒有「衝衝衝」，在節目上就是「水獺阿公」。