今（22）日是一年一度的貓之日！根據總統賴清德表示，2025年全台寵物貓狗的數量已經突破340萬隻，寵物貓的數量也是首度超過寵物狗，可以看出全台貓奴崛起，7-11今（22）日購買指定品項，收銀機還會發出「貓叫聲」；全家也有「熱貓」吊飾、集章可換全家寵物制服等活動，《NOWNEWS》一次整理貓之日由來、7-11貓之日活動、全家貓之日活動，讓你陪主子一起開心過節。
貓之日由來
2月22日貓之日其實是來自日本的節日，1987年由日本寵物食品協會設立，用來慶祝和紀念貓咪與人類和平共處。會選定在2月22日，是因為日語2（二）的發音，和貓叫聲（ニャンNyan）很像，所以才會選定2月22日為「貓之日」。
7-11貓之日活動
2月20日開始到2月22日，只要購買指定茶飲、甜點、寵物食品等，結帳時收銀機會從原本的「逼逼聲」，變成貓叫聲，為你帶來開運祝福。另外，門市也跟「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，包括糖片吐司、虎皮蛋糕捲、舒芙蕾布丁等，到3月17日前也有「貓之日新春零食落地架」，有多款進口貓咪包裝的零食和日用品買2送一。2月18日開始，限定門市的思樂冰、雪淋霜、酷聖霜有貓耳造型的杯蓋，超級可愛。
全家貓之日活動
2月4日到3月3日指定寵物商品2入8折，4入77折，讓你可以為貓咪、狗狗們購入罐罐、肉泥等零食；只要在店舖購買指定寵物食品，任1件還能集1個章，1個章加69元可換「全家貓咪制服」（脖圍約22到25公分），每個會員最多換5件，或是1個章加30元，可換原價50元的Sheba罐罐1罐（雞肉慕斯佐雞肝、雞肉慕斯佐羊心，兩種口味2選1），集到12個章，可換怪獸部落寵物肌肉手臂，限量600個（黑色、白色各300個）。
全家針對貓之日，推出「熱貓」吊飾，可以裝在熱狗上，讓熱狗變熱貓！買熱狗系列任兩件加購39元，可換熱貓造型吊飾一個，數量有限、換完為止；購買貓之日活動商品，包括寵物商品、熱狗、熱貓吊飾、貓型烘焙、貓圖啤酒等，單筆滿222元可抽「黃金熱貓」一個（約6.81錢，約新台幣15萬元）。2月18日到3月3日全店單筆消費滿222元，結帳時也會有驚喜。
另外，如果購買貓之日活動商品，包括寵物商品、熱狗、熱貓吊飾、貓型烘焙、貓圖啤酒，任一件有1積分，只要全部會員共同累積達30萬積分，全家就會捐贈市值20萬元的毛小孩物資給合作協會，包括台南市貓狗流浪終點協會，及好好善待動物協會。
資料來源：7-11、全家便利商店
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月22日貓之日其實是來自日本的節日，1987年由日本寵物食品協會設立，用來慶祝和紀念貓咪與人類和平共處。會選定在2月22日，是因為日語2（二）的發音，和貓叫聲（ニャンNyan）很像，所以才會選定2月22日為「貓之日」。
2月20日開始到2月22日，只要購買指定茶飲、甜點、寵物食品等，結帳時收銀機會從原本的「逼逼聲」，變成貓叫聲，為你帶來開運祝福。另外，門市也跟「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，包括糖片吐司、虎皮蛋糕捲、舒芙蕾布丁等，到3月17日前也有「貓之日新春零食落地架」，有多款進口貓咪包裝的零食和日用品買2送一。2月18日開始，限定門市的思樂冰、雪淋霜、酷聖霜有貓耳造型的杯蓋，超級可愛。
2月4日到3月3日指定寵物商品2入8折，4入77折，讓你可以為貓咪、狗狗們購入罐罐、肉泥等零食；只要在店舖購買指定寵物食品，任1件還能集1個章，1個章加69元可換「全家貓咪制服」（脖圍約22到25公分），每個會員最多換5件，或是1個章加30元，可換原價50元的Sheba罐罐1罐（雞肉慕斯佐雞肝、雞肉慕斯佐羊心，兩種口味2選1），集到12個章，可換怪獸部落寵物肌肉手臂，限量600個（黑色、白色各300個）。
資料來源：7-11、全家便利商店