▲江啟臣謹守副手分寸，言談中不忘尊韓，強調院長重視國會議員在正式場合的服儀。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲江啟臣的穿搭常被粉絲默默關注。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲黑色立領衫是百搭經典款，江啟臣認為熟男都值得擁有一件。（圖／台中市政府提供，2026.02.18）

▲江啟臣理性時會說「能搭西裝褲的運動鞋最實穿」。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲江啟臣難得用一張背影圖秀兒女，身上的外套是女兒挑的。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲近來白色羽絨背心詢問度最高，新春期間他常穿同款紅色，「因為需要喜氣」。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲網友發現江啟臣的眼鏡非常多款，近半年常出現約有5種。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

▲黑色polo衫搭配黑框眼鏡，江啟臣連服裝的細節都相當講究。（圖／江啟臣提供，2026.02.18）

有人說成功的政治人物，是為創造經典而存在，經典不只在政治領域的專業表現，服儀也是重要體現！曾被列為藍營10大美男子的立法院副院長江啟臣，年過50依然散發熟男魅力，雅痞風格收攏一票婆媽粉絲，還有人經常上他的社群看照片學穿搭。對江啟臣而言，品味跟優雅是把自己跟對方當一回事，當然馬虎不得，江式服儀美學也在立院默默帶動一波風潮。話題從越來越多立委開會、跑行程時，不再套上印有名字的背心開啟，江啟臣謹記副手身份，不忘提起韓國瑜，「院長認為在議場就應該著正裝，象徵國會殿堂的尊嚴、對國家人民的尊重」。至於多年不穿競選背心，他認為自己非政壇新人，不該再依賴背心上名字喚起選民印象。請他舉例哪些立委跟進或效仿，他仔細拿捏分寸，提了廖偉翔、黃健豪等在地後輩。西裝是政治人物的香氛，行家自能聞出不同的基調，放眼藍營，台北市長蔣萬安與江啟臣算是深諳其道。男士西裝界常說的「安倍色」（日本前首相安倍晉三最愛的藏青色），象徵沉穩、保守、權力感，江啟臣就有好幾件安倍色系西裝，搭配合身剪裁，總能在芸芸眾生間，讓人難以忽視他低調又自帶光的存在。問他常以正裝亮相，會不會擔心「離庶民太遠」？江啟臣突然提起前新竹市長，「林智堅一直都是西裝筆挺，年輕人不覺得有距離，反而認為有品味、會討論他的穿搭與造型」。他說時代不一樣了，服儀美學是自身對文明的詮釋，西裝不再代表權力符碼，而是自信地展現個人品味，甚至能拉近與潛在選民的距離。問他有無勸敗的熟男必備單品，江啟臣首推黑色立領上衣，兼具休閒與率性風格，「無論搭牛仔褲或整套西裝，都不會失禮」，換上皮鞋可出席正式場合、球鞋顯得輕鬆，還不忘加重語氣「千年不敗、非常百搭」。提到球鞋，聽說他擁有50雙運動鞋，江啟臣坦言對運動鞋難以抗拒，「第一眼覺得好看、穿起來舒服，就會想買」，還不忘補充「我是真的穿，不是買來收藏喔！」問他最鍾愛哪種款式？他馬上切換回理性頻道，「能搭西裝褲的運動鞋最實穿」。買運動鞋也是他的親子時間，「一邊聽兒子建議，一邊理解年輕人的審美觀」。有次立法院年輕記者讚他球鞋好潮，他不忘秀一下：「我兒子推薦的」。傳聞座車裡掛著整排不同色系襯衫，他連忙否認「沒那麼誇張啦！」跑行程必須視場合換裝，他堅持喪事場合身上不能有半點紅色，但車上脫衣服實在麻煩，冬天靠背心、外套、西裝套一下就能變裝。為了下屆台中市長選舉，最近亮相機會多，他甚至成了帶貨王，討論度最高的是一件白色羽絨背心，好多人稱讚實穿、打聽哪兒買的？「豐原的百貨公司啊！」拜票直播需要亮色系外搭，某次到百貨公司樓上吃飯，他自動開啟「吃完飯就喜歡買衣服模式」，搭手扶梯時目光開始搜尋，一口氣包紅白雙色，「實用又保暖，輪流穿很方便」。放下政務官身份回鄉參選立委，10幾年來江啟臣的頭髮和眼鏡都在豐原打理，「我不喜歡麻煩，買東西習慣找固定店家，這兩家店的老闆，比我自己還了解我」。網友常談論江啟臣的眼鏡，「感覺挺會挑，很適合他的臉型」，還有人連品牌都神到「啟臣的眼鏡都非常頂級，卡地亞和來自丹麥皇室品牌的LINDBERG好看」。他坦言最近換得比較頻繁，一開始是因為老花，「原想換鏡片就好，但老闆說眼鏡和衣服一樣，要視不同場合更換，這是他的專業建議」。老闆說淺色框有親和力，跑行程時他常戴淺色框眼鏡，出席正式場合換韓系細黑框，專業又顯潮，隨身包裡還有備用眼鏡、遮陽墨鏡，人前的江啟臣，從頭到腳的細節不容馬虎，雖然他強調是對他人的尊重，台中市長盧秀燕私下卻以姐姐口吻形容「我認識的他，一直是個愛漂亮的男生喔！」