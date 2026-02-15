我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡英文「善緣雲雧」 古字藏政治想像

▲時任民進黨主席的蘇貞昌，當年打出保守牌「恭賀新禧」春聯。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌「恭賀新禧」 祝賀萬馬卻不寫馬

▲柯文哲當年推出的春聯形式十分特別，以「門神」圖像作為主軸。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

柯文哲門神設計 用圖像取代生肖字

連勝文「三腳馬」 創意還是政治隱喻？

2014年適逢農曆甲午馬年，本應是馬到成功、萬馬奔騰的喜氣時節，但在馬英九總統執政聲望低迷、社會對立升高的氛圍下，「馬」字意外成為政壇最敏感的生肖字。年關將近，藍綠政治人物紛紛印製春聯分送支持者，卻被外界發現，多數人不約而同淡化甚至避開「馬」字，讓一副春聯背後，多了幾分政治解讀空間。當時為民主進步黨前主席的蔡英文，2014年推出春聯題為「善緣雲雧」。「雧」為「集」的古字，音義相同，整句寓意為善緣雲集、福氣滿滿，也象徵廣結善緣、近悅遠來。她再度邀請書法家陳一郎揮毫，延續前一年較為典雅、少見成語入聯的風格。事實上，蔡英文前一年推出的「鼎革咸亨」，就曾因「鼎革」有改朝換代之意、「咸亨」又是唐高宗年號，而被外界揣測暗藏問鼎大位之志。到了馬年，「善緣雲雧」雖語氣溫和，仍難逃政治聯想，被解讀為凝聚支持、厚植人氣的象徵。值得注意的是，整幅春聯完全未見「馬」字，在當時被視為一種低調卻清晰的態度展現。另外，當年還發生一件小插曲，「善緣雲雧」該款春聯因印製數量過多，一度出現「送不完」的窘況，在嚴肅的政治氛圍中添了幾分趣味。時任民進黨主席蘇貞昌則在臉書發文，歡送小龍年、喜迎「萬馬奔騰」的一年，祝福大家在各領域都能「衝衝衝、一飛沖天」。他同時提供「恭賀新禧」春聯讓網友線上索取，並說明該春聯出自青年書法家周于翔之手，是年前拜訪時獲贈的墨寶。雖然貼文中提及「萬馬奔騰」，但實際春聯主字仍選擇最安全、最通用的「恭賀新禧」，沒有直接把「馬」字放進版面設計中。這樣的安排，被解讀為既呼應生肖祝賀，又避免與總統姓名產生過度聯想，顯示在政治敏感時刻，連賀歲用語都得精心拿捏。2014年初尚未當選台北市長的柯文哲，也在臉書提前向民眾拜年，他推出的春聯設計與傳統不同，以門神圖像為主視覺，強調「守護台灣的門神，應以台灣文化主體為根底」，並期望未來台灣展現自主的公民精神。整體設計幾乎看不到「馬」字，改以文化象徵與理念訴求為主軸，相較於單純的吉祥語，柯文哲的春聯更像是一張理念宣示卡，也在無形中避開了生肖與政治人物姓名重疊的尷尬。相較綠營多數人避開「馬」字，國民黨內部對「馬」字的運用則更顯微妙，連勝文當年推出的大型「馬」字春聯引發討論，因為馬兒看似只有三條腿，讓不少民眾疑惑：「一般不是四隻嗎？」對此，當年連勝文幕僚則解釋，該作品名為「如意馬」，是名師書法創作，馬腳線條融入「如」字筆意，因此既是馬也是如意，才會呈現特殊造型。然而，在「馬」年碰上「馬」總統的背景下，「三腳馬」仍被部分人士延伸解讀，甚至有人聯想是否暗喻「跛腳馬」，一幅春聯，意外成為話題焦點。回顧2014年馬年春聯現象，可以發現「馬」字從單純的生肖祝福，轉化為高度政治符號。有人用古字展現格局，有人用圖像替代文字，有人以創意書法化解尷尬，也有人乾脆以安全吉語帶過。在那個政治氣氛緊繃、選舉將至的年份，春聯不只是歲末賀歲品，更成為觀察政治人物態度與距離感的縮影。