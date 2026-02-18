我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時任民進黨主席的蔡英文，當年在九合一地方選舉中，領導綠營贏得13個縣市首長席次，創下佳績。 （圖／民進黨提供）

國民黨全面潰敗 地方版圖大洗牌

柯文哲當年挾「白色力量」崛起，重整了台灣「非藍即綠」的政治色彩。（圖／美聯社／達志影像）

九合一效應外溢 改變台灣政治生態

▲2026年底即將迎來九合一大選，全台政治版圖將如何變化，引發外界高度關注。（資料照／記者朱永強攝）

2026再戰九合一 版圖是否再翻轉？

2014年九合一選舉，被視為台灣地方政治版圖劇烈震盪的一役，其中最受矚目的，莫過於台北市長選戰。當時以無黨籍身分參選的柯文哲，挾著「政治素人」、「白色力量」之姿投入選戰，在民進黨禮讓支持下對決國民黨提名的連勝文。最終開票結果，柯文哲以約85萬票、高達57.16%得票率勝出，大幅領先連勝文逾60萬票、40.82%得票率，震撼政壇。這場選戰不只是首都市長的更替，更象徵選民對既有政治結構的不滿，柯文哲主打公開透明、打破藍綠對立、以專業治市等訴求，成功吸納中間選民與年輕族群支持。太陽花學運後的社會氛圍，加上對執政黨施政的不信任，使「素人參政」成為一股風潮，也為後續台灣政壇第三勢力崛起埋下伏筆。不只台北，2014年九合一選舉結果更是國民黨的重大挫敗，當時全台22縣市中，民進黨一舉拿下13席縣市長，國民黨僅保住6席，另有3席由無黨籍當選。包括桃園市、台中市等關鍵直轄市翻盤，高雄、台南等綠營鐵票倉穩固，讓選後的台灣地圖被形容為「一片綠油油」。這場挫敗被普遍解讀為，選民對馬英九政府的不滿投射，歷經食安風暴、經濟成長趨緩、兩岸議題爭議，以及318太陽花學運衝擊，都在這場選舉中發酵。時任行政院長江宜樺在選後請辭獲准，時任國民黨主席馬英九也辭去黨魁一職，象徵執政黨為敗選負起政治責任。地方政治版圖的大幅翻轉，也讓民進黨在2016年總統大選前，取得有利戰略位置，地方執政縣市增加，不僅強化組織動員能力，也提升整體政治氣勢，為兩年後的中央政權輪替鋪路。2014年選舉之所以關鍵，在於它不只是地方選舉，更具有「期中考」性質，選民透過地方投票表達對中央執政的不滿，導致國民黨氣勢重挫。此役之後，「藍大於綠」的傳統板塊鬆動，政治板塊進入高度流動時期。同時，柯文哲的勝選也改寫了「非藍即綠」的政治想像，白色力量的崛起，讓部分選民看到跳脫政黨框架的可能性。雖然後續政治發展起伏不定，但2014年無疑是台灣政治第三勢力浮上檯面的轉捩點。此外，社群媒體在選戰中的角色也更加凸顯，候選人透過臉書、網路直播與年輕選民互動，打破傳統媒體壟斷資訊的局面，為日後選戰模式奠定基礎。時間來到2026年，年底台灣將再度迎來九合一大選。距離2014年那場「綠色浪潮」已過12年，政治版圖幾經翻轉，2018年國民黨曾強勢回溫，2022年地方選舉再度取得優勢，顯示地方選舉與中央執政表現之間仍存在高度連動。外界關注，2026年的選戰是否會再度出現「鐘擺效應」，在中央執政表現、兩岸局勢、經濟民生議題及新興政黨動向等多重因素交織下，選民結構是否再度重組，仍有變數，特別是年輕選票流向與中間選民態度，可能成為勝負關鍵。