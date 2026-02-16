我是廣告 請繼續往下閱讀

徐欣瑩：第一次協調就在勸退我

▲ 國民黨立委徐欣瑩角逐黨內提名新竹縣長。（圖／記者朱永強攝）

徐欣瑩：不反對七三制 但七三制容易有弊端

脫黨參選？徐欣瑩：絕對不回答假設性問題

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢角逐黨內提名新竹縣長。不過，徐欣瑩屢次表態，控訴初選「七三制」不公平，徐欣瑩接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，全民調才是普世目前認可的，但她也不反對「七三制」，只是希望初選機制能公平公正。編按：國民黨新竹縣長提名初選將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」，副縣長陳見賢率先完成登記，徐欣瑩則於11日下午登記，至於是否脫黨參選還未有定論，本篇報導採訪日為1月27日。徐欣瑩接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，談及宣布參選縣長心路歷程，徐提及，之所以選擇參選縣長，正是因為大罷免後，有民眾不斷勸進，「很多民眾都很希望是新竹縣能夠有一個理工博士來擔任縣長，甚至有基層服務的經驗，還有立法院經驗」，因此才決定在12月18日正式宣布。由於新竹縣副縣長陳見賢也宣布角逐國民黨新竹縣長提名，黨中央因此啟動二次協調會，徐欣瑩回憶，「第一次協調就在勸退我們兩個立委（藍委林思銘），第二次協調再勸退我一個人」更提到，協調時沒有特別講到「七三制」，「七三制」是協調完主席鄭麗文才講，「有人就說徐欣瑩在第二次協調時，好像有拍桌子，真是就亂放話！」更嘲諷「反而有人很大聲，連外面的人都聽到！」徐欣瑩重申，全民調是普世目前認可的，第一，它是有科學的數據，可以確認得到最廣大民意的支持；再者，全民調可以減少黨內過多裂痕，或者是產生派系之間衝突，徐甚至曬出支持者使用ChatGPT問答，詢問「初選採全民調的優勢分析？」，分別有「對形象好的候選人比較公平」、「操作簡單爭議較少」「對社會觀感比較好」等，以證明全民調才是最好方法。「對七三制我也不會反對！因為黨的規則在那，很多人說我反對，我其實完全沒有反對，但是七三制它容易有弊端，我們當然希望初選機制公平公正」，徐欣瑩說，黨內競爭公平，到時候對黨外互打才能贏，「你如果不能提名最強的人選，那新竹縣2026年要怎麼守護？」至於外界討論過去曾退黨與再回國民黨的經歷，質疑徐對黨的「忠誠度」問題，徐欣瑩直呼，這根本不是問題，有個最好的典範，前中廣董事長趙少康當年離開國民黨，創了新黨，還跟國民黨選了台北市長，後來也回來國民黨，還代表國民黨選過副總統，所以這其實不是什麼問題，「我們現在不是要選貞節牌坊，我們現在要選的是2026最強的新竹縣長候選人」。針對如果最後不是自己勝出初選，是否會支持對方嗎？還是會脫黨參選？徐欣瑩則說，現在正在爭取初選過程中的公平合理，如果這中間有任何的舞弊，選舉結果絕對是不能接受，「作戰的人，我當然一定全力努力，我一定要勝出，所以我絕對不回答這種假設性問題，我怎麼可以假設我失敗？ 我一定是全力努力。」徐欣瑩也分享，因為過年期間仍在初選階段，今年已經跟團隊講好，要一起吃年夜飯，吃完就開始跑場，「我從來還不曾年夜飯都沒跟家人吃，今年可能逃不掉了，我已經跟我爸媽報備了！」自己會叫最好的菜來請團隊，有來吃年夜飯的有紅包。