▲YouTuber查理發文感謝公婆神救援，讓她在育兒壓力大時有家庭支持。（圖／翻攝自查理IG@coindevanity）

睡眠剝奪瀕臨崩潰 公婆暖舉成後盾

以美妝內容起家的YouTuber「我是查理」自2019年與瑞典男友Jonas結婚後，人生重心逐步轉向家庭，夫妻倆於2024年正式搬往瑞典定居，同年5月開心公布懷孕喜訊，11月順利迎來寶寶誕生，生活展開全新篇章，向來樂於透過社群分享日常點滴的她，昨（11）日坦率吐露產後育兒的真實心聲直呼：「累到快沒命！」談及近來因睡眠嚴重不足，身心幾乎被壓垮，不過公公、婆婆不僅請假幫她帶娃，還在她照顧寶寶睡著時幫忙整理家裡，超暖行為讓粉絲都看哭。查理在貼文中提到，上週與丈夫前往公婆家共進晚餐時，Jonas主動向父母提及她近期因睡不好而感到極度疲憊。她也坦白表示，寶寶幾乎每半小時至一小時就醒來一次，讓她長期處於斷續睡眠的狀態，「真的累到快沒命」的形容，道出產後媽媽最真實的壓力。長期缺乏完整睡眠，不僅影響體力，也讓情緒變得敏感，讓她坦言自己一度接近崩潰邊緣。面對媳婦的辛苦，公公當場從櫃子裡拿出一盒巧克力遞給她，希望她能稍微補充能量、轉換心情，更令人動容的是隔天婆婆特地請半天假到家裡幫忙照顧孫子，讓查理能暫時放下照護責任，她回憶當天自己餵奶時因太過疲倦不慎睡著，醒來後竟發現廚房已被整理得乾乾淨淨，細膩貼心的舉動讓她感動不已，也讓她深刻體會到家庭支持的重要性。心理諮商助調整 神隊友撐過低潮除了公婆的體貼，丈夫Jonas也主動為她安排心理醫師諮商，希望協助她調整身心狀況，醫師評估後指出她目前最主要的問題在於嚴重睡眠不足，並替她設定「每天至少連續睡滿5小時」的目標，預計一週後回診追蹤改善情況，這樣的專業協助讓她安心不少，也讓她更有意識地為自己爭取休息時間，逐步找回生活的節奏。查理還分享一段溫馨插曲，某次聊天時她隨口提到想報名一堂已額滿的陰瑜珈課，婆婆因認識該名瑜珈老師，主動致電詢問是否仍有名額，結果剛好有學生因意外受傷退課，讓她順利補上名額，終於能擁有一段專屬自己的放鬆時光。此外，查理的公公也在接下來幾天送來鬱金香花束，替她的日常增添溫暖色彩，她感慨表示，雖然育兒的確辛苦，但能擁有家人這群「神隊友」相挺，讓她在低潮時刻依然感受到滿滿支持與愛。