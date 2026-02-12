我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂華娛樂所屬的章昊（左起）、Ricky、金奎彬、韓維辰確定離開ZEROBASEONE，3月後各自活動。（圖／X@ZEROBASEONE@ZB1_official）

ZEROBASEONE重整為5人編制 章昊、Ricky都退出

選秀出道限定男團 ZB1紅遍全球

南韓Mnet選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1）確定重整編制，經紀公司WAKEONE今（12）日宣布，9人體制將於3月首爾KSPO DOME安可演唱會後改為5人活動，中國成員全面退出，樂華娛樂所屬的章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰轉向個人發展，成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭5人則繼續以ZEROBASEONE名義展開新階段活動。WAKEONE今天發表聲明，ZEROBASEONE確定重整為5人編制，3月於首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉行的演唱會，將是9人最後一次以完整體登台，演出結束後，隸屬樂華娛樂的章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰將展開各自個人活動；成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭5人基於彼此默契與信任，決定以ZEROBASEONE之名延續團體活動。公司同時表示，未來將全力支援5人體制穩定發展，並持續與所有成員保持溝通，讓大家在不同的位置上能各自成長。ZEROBASEONE於2023年透過選秀節目《BOYS PLANET》以9人形式出道，成員橫跨韓國、中國與加拿大，包括金地雄、成韓彬、金泰來、金奎彬、朴乾旭、韓維辰、章昊、Ricky、SEOK MATTHEW，憑藉節目高討論度與龐大粉絲，團體出道後連續6張專輯銷量突破百萬，在新生代男團中占有一席之地。該團原本就是以活動期限2年6個月的限定組合，合約預計今年1月到期，但去年（2025）12月，9名成員達成共識，將活動延長2個月至今年3月，完成新專輯發行與首爾安可演唱會，把談好的既定行程做個完美收尾。