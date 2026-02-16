我是廣告 請繼續往下閱讀

▲排灣族女孩尤希谷（Yoshiku），從背包客踏上非洲旅遊，駐點在東非烏干達小村落創辦NGO，協助貧困婦女就業改變人生。迄今邁入第12個年頭，她從宣教士變成一名婦女賦權組織創辦人，她接受NOWNEWS越洋採訪，談她創業甘苦談。(圖／尤希谷提供）

▲2025年11月14日，尤希谷以創辦人身分出席當地論壇（Ignite Her Dream Vision Forum），登上當地媒體版面。（圖／尤希谷提供）

▲2026年1月，尤希谷致力於替村落一間中學建立裁縫培訓教室募款，目標是新台幣30萬（已募得9萬），強調課程以裁縫技能為核心，結合設計、引導學生需求、思考問題到決絕問題的能力。（圖／尤希谷提供） ▲2026年1月，尤希谷致力於替村落一間中學建立裁縫培訓教室募款，目標是新台幣30萬（已募得9萬），強調課程以裁縫技能為核心，結合設計、引導學生需求、思考問題到決絕問題的能力。（圖／尤希谷提供）



排灣族女孩尤希谷（Yoshiku），從背包客踏上非洲旅遊，駐點在東非烏干達小村落，協助貧困婦女就業改變人生。迄今邁入第12個年頭，她從宣教士變成一名婦女賦權組織創辦人，她接受NOWNEWS越洋採訪，談她創業甘苦談。2014年，尤希谷辭去英文補教老師的工作，背起行囊，隻身前往東非自助旅行。她原本只是背包客，一路行經肯亞、衣索比亞、盧安達，卻在烏干達當志工時，在一個名為奇那瓦（Kinaawa）的小村莊停下腳步。尤希谷是她的排灣族名字，在村裡孩子們不喊她全名，而是親暱地叫她「Auntie Yoshi」。2015年，尤希谷與3位夥伴創立「烏干達轉變生命協會」（MADUFAFA，Making a Difference in Uganda Face to Face），從兒童助學、免費愛滋健檢與諮詢做起，逐步看見更深層的問題，貧窮的主角，往往是女人。尤希谷在2015年啟動的「Aitenga天愛婦女自助計劃」，以東非傳統花布Kitenge為材料，教婦女製作耳環、髮帶、環保杯套與背包，商品外銷至台灣。近百個家庭參與，46名孩子重返校園。自2014年至2026年，12年間尤希谷經歷3次烏干達總統大選，包含新冠疫情與伊波拉疫情衝擊，看著烏干達第一條快速道路與天橋建設完畢，村落一條條馬路被拓寬，一棟又一棟商業大樓拔地而起，她很慶幸能見證烏干達在短時間的發展。然而基礎建設與硬體設備發展速度在怎麼快，貧窮與失業率的數據仍然沒有顯著的改善。根據聯合國婦女署統計，在烏干達只有34％的年輕女性，具備基本讀書與算數能力，只有3分之1的女孩可以完成中學教育。性別差異也造成收入造成不平等之現象，女性收入平均比男性少40％。有鑑於此，尤希谷在2023年成立Aitenga婦女賦權組織（Aitenga Women Empowerment Organization），專門訓練當地年輕女性就業，成果斐然。2025年11月14日，尤希谷以創辦人身分出席當地論壇（Ignite Her Dream Vision Forum）。其中一名受幫助女孩，在論壇上分享培訓成果，讓自己有一技之長與穩定的收入，贏得台下掌聲。尤希谷分析，近年烏干達教育部呼籲中學引入技職課程，卻苦於資源不足。她將組織重心轉往建立社會企業，先從校園開始。她分析，這不只是技術課，更結合設計思維（Design Thinking），教學生觀察需求、解決問題、從錯誤中修正。2026年1月，尤希谷致力於替村落一間中學建立裁縫培訓教室募款，目標是新台幣30萬（已募得9萬），強調課程以裁縫技能為核心，結合設計、引導學生需求、到解決問題的能力。從志工、宣教士到NGO創辦人，尤希谷的人生軌跡，也是一種反思。她說：「我們常批判別人的選擇，但若身處同樣壓力，我們能做得更好嗎？」她相信，真正的慈善不是替人做決定，而是陪伴對方找到自己的力量。如今，尤希谷仍穿梭於烏干達的小巷，她不再只是旅人，而是這片土地的一部分。從布料到人生，她替東非婦女縫出一條通往自立自強之路。